Habiendo arribado en julio del 2022 a préstamo por un año, Martín Payero se encuentra en las últimas horas como futbolista de Boca. Pese a esta situación, en lo que será el último día completo antes de regresar a Middlesbrough, el volante surgido en Banfield será titular ante Monagas por la Copa Libertadores, culminando su ciclo en el Xeneize adentro de la cancha.

Si bien las constantes lesiones no le permitieron explotar todo su potencial, desde la llegada de Jorge Almirón como entrenador Payero se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del plantel y ahora se irá rumbo a Inglaterra para seguir en el equipo de la segunda división que no logró el ascenso la pasada temporada.

La opción de compra pautada por el M’Boro es de 6 millones de euros por el 100% del pase y Boca no la ejecutará debido a que es considerada elevada. El club inglés no se mostró dispuesto a negociar un monto inferior y por eso, la posibilidad de comprar el pase no podrá darse, por lo que, de mínima, desde el 1 de julio deberá presentarse en Middlesbrough para entrenarse allí.

Pese a este contexto, en Boca quieren contar con Payero nuevamente y solo existen dos posibilidades para que esto suceda. La primera de ellas es que el Boro extienda su contrato (vigente hasta junio de 2024) y que sea nuevamente cedido a préstamo con otras condiciones respecto a tiempos y la opción de compra.

Otra alternativa más compleja sería si Payero no renueva en el club del Championship y se marcha libre de aquella institución a mediados del 2024, firmando con el pase en su poder en Boca un año más tarde en caso que siga interesando para ese entonces. Por lo pronto, el volante se irá a Inglaterra tras el duelo por Libertadores ante Monagas y definirá, desde allí, lo que será de su futuro.