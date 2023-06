El mercado de pases ya empieza a pesar fuerte en Boca y, si bien habrá ciertas limitaciones económicas, la pretensión en el Xeneize es ir a fondo en la búsqueda de altas que potencien al plantel en determinadas posiciones donde Jorge Almirón y el Consejo del Fútbol ven que es necesario reforzar.

En este sentido, se supo que la intención del club de la Ribera es adquirir al menos un refuerzo por línea, por lo que intentarán dar con un zaguero central, un volante creativo, un delantero y un extremo. Para estos puestos, ya han trascendido nombres como los de Alan Velasco, Lucas Zelarrayán y Maximiliano Meza entre otros.

Para la zona defensiva, lo que buscará Boca es un jugador de recambio, ya que la zaga titular la posee con Marcos Rojo y Nicolás Figal, pero entre las múltiples competencias que tiene el Xeneize en el próximo semestre y los flojos rendimientos de Nicolás Valentini y Facundo Roncaglia, en el club de la Ribera irán por otra alternativa que se sume a la reciente incorporación de Bruno Valdez en este sector del campo.

Primeramente, se conoció el sondeo de Lautaro Gianetti ya que Vélez le busca un nuevo destino a su capitán, pero aún no hubo avances concretos desde Boca, a diferencia de lo que ocurre con otro defensor del fútbol argentino por el que el Xeneize ya “va a la carga”, según trascendió. Concretamente, hablamos de Nazareno Colombo, el zaguero central de Defensa y Justicia.

Surgido en Estudiantes y con pasado en la Selección Argentina sub 20, hace meses fue buscado por Boca y no prosperó su arribo debido a la llegada de Valdez, pero ahora nuevamente lo intentarán adquirir pese a tener fuerte competencia, ya que según informó la periodista Nani Senra, Colombo también es pretendido por San Lorenzo, Racing y tiene sondeos desde el exterior. De no mediar imponderables, será el diestro de 24 años el apuntado para reforzar la defensa.