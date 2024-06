Mientras espera por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a la Selección Argentina Sub 23, el volante del Atlanta United, Thiago Almada, se encuentra a la espera de definir su futuro, ya que podría cambiar de equipo en el próximo mercado de pases con el objetivo de dar un salto en su carrera.

En este contexto, como en las últimas ventanas de fichajes, la dirigencia de Boca mostró su interés por hacerse de sus servicios, y en diálogo con TyC Sports, el ex Vélez habló al respecto, confirmando que tiene diálogo fluido con Juan Román Riquelme,pero que su intención es emigrar a Europa.

“Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia, tenemos una linda relación. Justo ayer hablamos un poco, pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante, pero siempre estamos en conversación”, comentó sobre su relación y el diálogo que tiene con el presidente del Xeneize.

“Hablamos un poco de todo, fue una linda conversación. Yo también estoy bien acá, el club me trató muy bien desde que llegué y ahora veremos que pasa en estos meses”, agregó al contar detalles sobre la charla con Riquelme y abriendo la posibilidad a cambiar de club próximamente.

Thiago Almada habló del interés de Boca. (Foto: Instagram).

“Riquelme me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dije. No hay nada formal y estoy muy feliz y contento acá. Veremos en los próximos meses que pasa. Él siempre me lo dice como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho esta vez”, añadió.

“Mi deseo es jugar en Europa”, completó al hablar sobre posibilidad de cambiar de aires en los próximos meses, aunque fue cauteloso, explicando que su salida no será fácil, ya que la misma depende de Atlanta United, el club dueño de su pase.

Los números de Thiago Almada en Atlanta United

Desde su llegada al fútbol de Estados Unidos, el volante ofensivo de 23 años disputó un total de 81 partidos, en los que marcó 24 goles y aportó 24 asistencias. Además, recibió dos tarjetas rojas y ganó el premio al Mejor Jugador de la Temporada elegido por los usuarios.