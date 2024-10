Tras cumplir la sanción que le puso Boca, Chiquito Romero recibió el apoyo de un excompañero de Selección Argentina: "No hay que estigmatizarlo"

Sergio Romero cumplió con los dos partidos de sanción que le impuso la dirigencia de Boca por haber intercambiado insultos con un hincha apenas consumada la derrota ante River en el último Superclásico disputado en La Bombonera y se cree que tiene muchas chances de volver a defender al arco en el que será el primer equipo que presentará Fernando Gago como entrenador, este sábado visitando a Tigre.

El ex arquero de la Selección Argentina ya había hecho la autocrítica por lo sucedido y ofrecido sus disculpas, pero no la pasó nada bien durante el tiempo que le tocó estar fuera del equipo, a la vez que escuchaba los rumores de una posible salida del club a fin de año.

Quien se encargó de confirmar que Chiquito vivió días difíciles fue Mariano Andújar, excompañero en la Selección que tras tomar la decisión de retirarse el año pasado asumió recientemente el cargo de mánager deportivo de Banfield. “Hablé con él la semana pasada. Lo noté un poco apagado, obviamente, porque a nadie le gusta vivir estas situaciones”, comenzó diciendo en diálogo con ESPN F12.

“Yo he tenido mi temperamento y me ha costado bastante. Lo llamé como amigo, para acompañarlo y ofrecerle charlar un rato. No tengo dudas que puede dar vuelta la situación. No hay que estigmatizarlo. Cometió un error que él mismo reconoció y el club ya lo sancionó. Ya está. Cuánto más”, agregó.

Chiquito Romero tiene grandes chances de ser titular ante Tigre.

En opinión de Andújar, cumplida la sanción que le impuso el club, Romero tiene todo para recuperar la titularidad en Boca. “Ahora hablará el campo y dentro del campo Chiqui siempre ha sido un jugador con buenas prestaciones. Los arqueros estamos expuestos a un montón de situaciones, pero no tengo dudas que puede volver a ser el arquero titular de Boca, tranquilamente”.

Publicidad

Publicidad

ver también En Italia revelaron los 3 motivos que acercan a Leandro Paredes a Boca

La dirigencia no va a interferir en la decisión de Gago

Se sabe de la buena relación que existe entre Fernando Gago y Sergio Romero, quienes también fueron compañeros en la Selección Argentina, y de la buena valoración que tiene el ahora entrenador por el arquero. Por esa razón es que Chiquito tiene grandes chances de volver a ser titular en Boca.

Cumplidas las dos fechas de sanción, no habría impedimento para que el arquero de 37 años salte al terreno de juego este sábado en la visita del Xeneize a Tigre, pues según avanzó el periodista Augusto César la directiva no intervendrá en la decisión del entrenador ni ha tomado la decisión institucional de que este ya no ataje en el primer equipo.