En Italia revelaron los 3 motivos que acercan a Leandro Paredes a Boca

La vuelta de Leandro Paredes a Boca Juniors parece estar más cerca que nunca. Desde el club lo tientan con ser parte del plantel desde el 2025 para ser dirigido por Fernando Gago y que pueda participar del Mundial de Clubes como figura top del plantel xeneize. En AS Roma no se encuentra en su mejor momento, y por ese motivo desde Italia revelaron que su salida podría darse de manera inminente.

De hecho, antes de regresar al viejo continente, el volante habló en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dejó las puertas abiertas a que pueda suceder cualquier cosa en el futuro próximo: “Vivo mi carrera día a día. Hoy tengo contrato con mi club y estoy muy feliz ahí. Como digo siempre: lo que tenga que pasar, pasará. Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, pero mucho no puedo decir”.

En este contexto, el medio italiano Corriere dello Sport habló del futuro de Paredes y filtró los tres motivos principales por los que la Roma ve con buenos ojos su salida en el corto plazo. A continuación, las 3 razones en detalle.

Los motivos que alejan a Paredes de la Roma y lo acercan a Boca

El reconocido medio italiano reveló que Paredes ya es “casi un ex” para la Roma y que nunca han estado tan distantes. Con el cambio de entrenador ante la salida de Daniele De Rossi y el arribo de Ivan Juric, el argentino perdió la titularidad y sus minutos en cancha escasean. Y eso no es todo, ya que los motivos de ambas partes son más bien concretos.

Termina su contrato : Paredes termina su vínculo en junio del 2025 y Roma no obtendria rédito económico por su salida si se marcha como agente libre. Corriere dello Sport filtró que el argentino c obra 4 millones de euros por temporada y el cuadro italiano no recibiría más que pérdidas en lo financiero. Por ese motivo, más el interés concreto de Boca por si ficha, no se descarta su despedida de manera anticipada en enero con un traspaso low-cost.

: Paredes termina su vínculo en junio del 2025 y Roma no obtendria rédito económico por su salida si se marcha como agente libre. Corriere dello Sport filtró que el argentino c Por ese motivo, más el interés concreto de Boca por si ficha, no se descarta Paredes no quiere perder rodaje en la Selección : a pesar de tener su base sólida, Scaloni es partidario de convocar a los jugadores que mejor están en lo físico y lo futbolístico. La falta de minutos en Roma podría perjudicar su andar en Argentina y es por este motivo que Paredes no descarta su salida prematura en enero.

: a pesar de tener su base sólida, Scaloni es partidario de convocar a los jugadores que mejor están en lo físico y lo futbolístico. Roma se movió y se moverá en el mercado por Paredes: en el último libro de pases, el club italiano sumó competencia para el mediocampo con las incorporaciones de Enzo Le Feé y Manu Koné, y para Ivan Juric ambos se encuentran por encima de la consideración de Leandro Paredes. Sumado a esto, en Corriere dello Sport revelaron que Roma planea ir por el lateral derecho español Oscar Mingueza con el dinero que recupere Roma con la salida del argentino.

De esta manera, el destino de Paredes parece estar sellado y será lejos de la Roma, lo que a su vez lo deja cada vez más cerca de Boca.

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca, el club que lo vio nacer. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. El mediocampista oriundo de San Justo ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión del máximo ídolo como presidente.

Leandro Paredes en Boca: partidos jugados y goles

Defendiendo la camiseta de Boca entre 2010 y 2014, Leandro Paredes anotó cinco goles y aportó dos asistencias en 31 partidos disputados antes de marcharse al fútbol europeo.

