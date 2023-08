El empate 2 a 2 ante Nacional en La Bombonera luego de la paridad 0 a 0 en Montevideo de la semana anterior, finalmente Boca se impuso en el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores en los penales y logró pasar de ronda en el certamen copero.

Una vez superada la fase ante el conjunto uruguayo, el Xeneize ya piensa en lo que se viene y para ello, puertas adentro apuntan a seguir modificando el plantel con aún más altas y bajas en el mercado de pases.

Con los arribos confirmados de Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude, ahora Boca irá a la carga por un zaguero central y el apuntado es el uruguayo Sebastián Boselli, quien estuvo cerca de arribar a River pero finalmente optó por no sumarse a las filas riverplatenses. Ahora, en cuanto Boca logre liberar un cupo de extranjero con la libertad de acción que se le pidió a la FIFA por Sebastián Villa, el zaguero de 19 años campeón del Mundial Sub 20 podría ser refuerzo xeneize.

Otra alternativa que tiene Boca para este puesto es también el uruguayo ex Estudiantes de La Plata, Agustín Rogel, quien podría arribar si no prospera la oferta por Boselli, algo que a priori parece cerca de resolverse debido a que entre los clubes no estarían lejos en los números de la propuesta, mientras que en paralelo el defensor ve con optimismo llegar a Brandsen 805. Pero esto no es todo…

Otras alternativas como refuerzos para Boca

Además de reforzar la zaga central, Boca apunta a sumar a Diego Valoyes como alta para el extremo derecho, siendo un viejo anhelo del Xeneize en anteriores mercado, pero ante la promesa de venta que Talleres le dio al colombiano nacionalizado argentino, su arribo al club de la Ribera podría darse finalmente en este mercado. Para este puesto, no se descarta que haya otra alternativa a modo de “tapado”, así como también para el mediocampo ante la salida de Alan Varela.

¿Qué jugadores pueden irse de Boca?

Con motivo de recortar el plantel y de darle salida a quienes no son tenidos en cuenta por Jorge Almirón, en los próximos días podrían darse las bajas de Esteban Rolón (interesa en Rosario Central y Newell’s), Nicolás Orsini, Juan Ramírez, Agustín Sandez y los juveniles Julián Carrasco, Gabriel Aranda, Gonzalo Morales y Lautaro Di Lollo.

¿Cuántos nombres puede cambiar en la lista de buena fe de la Libertadores?

Para la ronda de octavos de final, Boca hizo las cinco variantes con el ingreso de Aaron Anselmino, Jorman Campuzano, Lucas Blondel, Lucas Janson y Edinson Cavani, y para la fase de cuartos de final puede hacer 3 variantes más en donde, de momento, las haría con la inclusión de Marcelo Saracchi, Ezequiel Bullaude y la de Vicente Taborda, aunque con los refuerzos que arriben en los próximos días, estos nombes podrían variar.