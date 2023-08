Tras ganar 2 a 1 la revancha y quedarse con la definición por penales por 9 a 8, Internacional de Porto Alegre eliminó a River, logrando así la clasificación a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, en la que se enfrentará a Bolivar de Bolivia.

Una de las grandes figuras de esta serie, fue el arquero del equipo brasileño, Sergio Rochet, quien mostró un gran rendimiento en el partido de ida, mientras que en el de vuelta tuvo una gran atajada sobre la hora y marcó el penal decisivo para clasificar.

Luego de lo que fue el triunfo del conjunto dirigido por Eduardo Coudet, el arquero uruguayo de 30 años, se refirió a lo que será el duelo entre Boca y Nacional (su ex equipo), por la revancha de los octavos de final de la Libertadores, tras haber empatado 0 a 0 en la ida.

“La fortaleza más grande que tiene Nacional es el grupo y la hinchada. A Nacional se lo tiene que respetar. Va a ser un partido muy parejo”, comenzó el arquero que tuvo un paso por 4 años y medio en el equipo uruguayo, en los que ganó 8 títulos locales.

Y cerró, con un aviso para el Xeneize: “A mí, como hincha, me duele que digan que el favorito es Boca, pero te da más fuerzas para salir y demostrar que a Nacional se lo tiene que respetar. Recibí muchos mensajes de compañeros de Nacional, funcionarios del club, hinchas. Que me tengan presente es algo muy lindo, no tiene precio”,

Posible formación titular de Boca contra Nacional

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco o Alan Varela; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.

¿Qué canal transmite Boca – Nacional por Libertadores?

Boca jugará la vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 en La Bombonera ante Nacional de Uruguay, encuentro que será transmitido por Telefe.com y Telefe vía Twitch.