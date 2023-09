Desde el lado contractual, no hay dudas que Luca Langoni ganó una gran tranquilidad luego de renovar su vínculo con Boca hasta diciembre de 2027 incluso después de venir sufriendo y mucho a causa de reiteradas lesiones que le pusieron freno a su ascendente desarrollo.

Desde el lado futbolístico, al jugador todavía le quedará la incertidumbre de saber no sólo cuándo podrá volver a jugar con el primer equipo sino también cómo será ese regreso y si lo afectará o no mentalmente el temor de volver a pasar por una nueva lesión.

En Boca saben bien que manejar esa carga de ansiedad e inseguridades no será tarea fácil, especialmente para un futbolista joven, y por eso no quieren dar ningún paso en falso en la planificación de su regreso a los terrenos de juego. Según avanzó Ezequiel Sosa en Radio La Red, todavía no hay fecha exacta para esa vuelta.

“Sí puedo contar que ya hizo algunas prácticas de fútbol reducido y de a poco va a ir incorporándose al grupo. La idea es que Langoni sume algunos partidos con la Reserva antes de volver. Quiere decir que no lo van a tirar a la Primera directamente”, explicó.

“Yo creo que de acá a fin de año va a empezar a foguearse en el equipo que dirige Mariano Herrón y dependiendo de cómo se vaya sintiendo va a ir incorporándose lentamente a la Primera División”, agregó el periodista sobre el jugador que en muy poco tiempo sufrió cinco desgarros.

La comparación con la rehabilitación de Marcos Rojo

Ezequiel Sosa dijo haber averiguado que en el caso de Lucas Langoni sucede algo muy parecido a lo que vivió Marcos Rojo luego de algunas recaídas que retrasaron su regreso. “En algún momento vos empezás a desconfiar de tu cuerpo. Empezás a hacer un pique y sentís que te vas a lesionar. Eso después termina pasando. Sé que Langoni sintió la confianza con la renovación”, señaló.

¿Cuál fue el último partido de Langoni en Boca?

Tras lesionarse a inicios de junio jugando por Copa Libertadores, Luca Langoni volvió a defender la camiseta de Boca el 19 de agosto, en el partido que terminó con victoria 3-1 ante Platense por Copa de la Liga. Sin embargo, el futbolista que había ingresado en el complemento en reemplazo de Zeballos debió abandonar el terreno de juego un par de minutos antes que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario a causa de una nueva lesión muscular.