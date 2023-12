En el medio de la incertidumbre por las elecciones, continúa el fuego cruzado entre Juan Román Riquelme y Mauricio Macri. Mientras los representantes del oficialismo y la oposición se tiran dardos en los micrófonos, Matías Donnet, campeón del mundo y actual entrenador en las inferiores de Boca, subió un video a sus redes apuntando contra el candidato a vicepresidente.

El exfutbolista, recordado por el gol con el que el Xeneize le empató al AC Milan en la Copa Intercontinental 2003, compartió en su cuenta de Instagram un video de Macri en el Estadio Monumental vistiendo los colores de River. Si bien la camiseta no tenía el escudo del club, era roja y blanca.

“Mauricio Macri en la inauguración del Monumental. Sí… con la camiseta de ellos”, acusa el video subido por el actual director técnico de la Sexta División de Boca. El clima político en el Xeneize, más picante que nunca.

La acusación de Ibarra a Riquelme

“La de ayer fue una movilización sumamente politizada. Riquelme se la pasó hablando de que la política esto o aquello… Ellos no defienden la gestión que fue pobre porque perdimos todas las copas y también quedamos afuera de la Libertadores del año que viene. No generaron un proyecto de futuro para Boca”, declaró el candidato de la oposición.

Y agregó: ”Detrás de la movilización politizada hubo gente de La Cámpora entre los hinchas genuinos de Boca que estuvieron ayer. Ellos no presentaron ni un proyecto este año y hay muchos hinchas que fueron ingenuamente, pero otros fueron empujados por Mayra Mendoza, Pitrola, Katopodis y toda la política“.

Horas más tarde, Riquelme respondió: “Macri quiere intervenir nuestro club. Eso es lo que quiere. Encima le falta el respeto a los jugadores que tenemos mandando la cartita que mandó hoy. A Andrés Ibarra no lo conozco. Lo que dice él no me interesa“.

La palabra de Riquelme en el Canal de Boca

“El señor Mauricio Macri quiere intervenir al club, los hinchas no nos podemos relajar un segundo porque si lo hacemos este señor nos va a intervenir. No nos dejemos embarrar, él quiere intervenir el club, ya mostraron todas las cartas”, remarcó el actual vicepresidente.

Sobre la cuestión judicial, soltó: “Amo a mi club y a mi país, y confío en La Justicia, tengo que confiar en La Justicia. Siempre voy a confiar en La Justicia. Lo que si hoy creo que es un día muy importante para los hinchas de Boca porque cambió la jueza de la causa y cada vez que pasa eso tengo que confiar, por más que a veces esté de acuerdo y otras no”.