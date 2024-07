Un ex DT de Boca cuestionó el estado físico del plantel: “No puede ser que haya lesionados todos los meses”

Luego de algunas semanas de inactividad por el parate por la Copa América, Boca puso primera de manera oficial en el segundo semestre. Su primer encuentro fue ante Independiente del Valle en Quito por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Diego Martínez no pudo contar con los convocados a la Selección Argentina, un suspendido, los cuatro refuerzos que fueron inscriptos fuera de tiempo ni tampoco con una lista extensa de lesionados, entre los que se destaca Edinson Cavani.

Al atacante uruguayo también se suman Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal y Aaron Anselmino. Una lista bastante extensa, sobre todo porque la mayoría de las lesiones son musculares. Es cierto que a ningún jugador le gusta estar lesionado y que, en muchos casos, estas lesiones se dan por los calendarios apretados que tiene el fútbol argentino, con partidos por torneos locales e internacionales que hay permanentemente.

Chino Benítez y una crítica al estado físico del plantel

Jorge Benítez, popularmente conocido como el Chino fue jugador y entrenador de Boca. En las últimas horas, en diálogo con Los Más Grandes, dijo: “Conozco todo de Boca, no le falta nada. Yo me suelo reunir para hablar con los médicos, nutricionistas y no puede ser que todos los meses tenga lesionados”.

Jorge Benítez.

¿Cuándo podría volver Edinson Cavani?

Tras el 0 a 0 entre Boca e Independiente del Valle en Ecuador por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, la vuelta será el miércoles 24 de julio en la Bombonera y, se estima que para ese encuentro podrá estar disponible el atacante uruguayo para jugar con su compatriota Miguel Merentiel en la ofensiva. Habrá que ver cómo evolucionan el resto de sus compañeros lesionados para ver si también podrán estar o no.

Lo que es seguro es que los convocados a los Juegos Olímpicos no estarán ni tampoco los cuatro refuerzos -Brian Aguirre, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Gary Medel- ya que fueron inscriptos tarde de cara a la confromación de la lista para los 16avos de final de la Copa Sudamericana. En caso que el Xeneize avance a octavos, ahí sí podrán ser anotados y jugar dicha instancia.