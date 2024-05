Darío Benedetto es uno de los nombres más importantes que integran la lista de salidas en Boca. El Pipa termina contrato en diciembre, no hay novedades sobre su renovación y parece tener los días contados en el club de sus amores. Tal es así que hasta se especula con la posibilidad de que lo liberen a mitad de año.

En el medio de los rumores, un importante periodista brasilero aseguró que el delantero fue ofrecido nada más ni nada menos que a Corinthians. Samir Carvalho, de UOL, reveló que el 9 fue acercado a través de un intermediario. Sin embargo, desde el Timao no habrían dado el visto bueno.

“Benedetto fue ofrecido y el Corinthians no tiene ningún interés en él. Una persona muy importante del Corinthians me dijo que no hay interés, que no le gusta su fútbol. La gente de arriba ya lo desaprobó, no lo contratarán, lo descartaron“, informó el corresponsal.

Pese a no tener experiencia en el fútbol brasilero, los simpatizantes de Corinthians tienen buenos recuerdos con Benedetto. No se trata solo de aquella serie de la Libertadores 2022, donde erró dos penales y fue el gran villano en octavos de final, sino también por los tres goles que le marcó a Palmeiras -rival del Timao- en la semifinal de la edición 2018 del certamen.

Los clubes que quisieron a Benedetto

A principio de año, hasta seis clubes de la Liga MX lo sondearon y quedaron atentos a las condiciones que imponga el Xeneize para su baja. En concreto, Club América y Xolos de Tijuana se mostraron interesados en repatriarlo, mientras que Rayados de Monterrey, Pumas, Pachuca y Cruz Azul también lo siguieron de cerca.

Además, en las últimas semanas aparecieron en el radar distintos clubes de la MLS como Los Ángeles Galaxy, Los Ángeles FC e Inter Miami.

Los números de Darío Benedetto

Sumando sus dos ciclos en el club, Benedetto lleva 172 partidos jugados con la camiseta de Boca, con un saldo de 71 goles y 19 asistencias. En todo este tiempo, ganó 3 ligas, 1 Copa de la Liga y 2 Supercopa Argentina.