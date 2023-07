En Boca no cayó nada bien la negativa de Facundo Colidio, futbolista formado en el club, para regresar como refuerzo. Y ese malestar tiene que ver específicamente con la decisión del delantero de vestir la camiseta de River, que recientemente lo presentó como refuerzo.

La alternativa que encontraron Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol Xeneize para sumar un refuerzo en esa posición fue Lucas Janson, quien también está próximo a resolver su vinculación y sería anunciado de manera oficial en las próximas horas.

Ante esa realidad, un ídolo de Boca como Alberto Marcico, quien supo ganarse el cariño de los hinchas pese a iniciar su carrera en Ferro y terminarla en Gimnasia, no cree que Jorge Almirón se haya perdido de mucho por no poder sumar a Colidio.

“La verdad que no tengo critica para Colidio y la verdad me gusta más Janson que él. A mi entender es un jugador para que progrese pero en Boca no tenía la titularidad asegurada”, expresó El Beto en diálogo con Mundo Boca Radio.

Y agregó: “Si vos tenés ganas de jugar en Boca, yo me voy a Boca. Pero si no tenés ganas de venir, no vengas. Nadie quiere que venga con desgano. Te vas a poner la camiseta de Boca que es lo más lindo que hay en el mundo y vos no querés venir. La verdad no los entiendo”.