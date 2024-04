El plantel de Boca está conformado por un mix entre experiencia y juventud. El XI titular de Diego Martínez cuenta con pibes, otros no tan chicos y referentes. Uno de ellos es Luis Advíncula, que sorprendió a todos al mencionar la posibilidad de colgar los botines.

En una entrevista con el periodista Horacio Zimmermann, el lateral derecho del Xeneize se sinceró sobre su futuro: “Ahora ya estoy casi en el final… Ya casi estoy, hermano. Tengo 34 años, voy a pasar a ser casi un jugador ‘veterano’. Para la vida estoy joven, pero para el fútbol no. Uno tiene que ir pensando que cada vez está más cerca (el retiro)”.

De todas formas, el peruano no se puso plazos para el retiro: “Prefiero que el tiempo lo decida, pero sé que cada vez está más cerca“. Hoy por hoy, el Rayo es una pieza clave en el esquema del club de la Ribera y aún no hay novedades sobre su renovación de contrato.

Advíncula y la importancia del coaching y la psicología

Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande he empezado a descubrir otras cosas de empezar a hacer coaching, de empezar a ir a una psicóloga”, expresó el marcador de punta en la mencionada entrevista.

Y agregó: “Cuando estás chico por ahí dices: ‘el psicólogo es para los locos, ¿para qué voy a ir?, no necesito’. Yo creo que en la carrera de un futbolista es muy importante a canalizar mejor las cosas, a desahogarme, a también soltar gente que no me sumaba ni me restaba en mi vida”.

Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula en Boca

Luis Advíncula, que llegó al Xeneize en julio de 2021, finaliza su contrato el 31 de diciembre de 2024. Cabe recordar que, hoy por hoy, es el único lateral derecho utilizable del plantel, teniendo en cuenta que Lucas Blondel se está recuperando de una rotura de ligamentos.

Los números de Luis Advíncula en Boca

El Rayo lleva 118 partidos disputados con la camiseta de Boca, con un saldo de 5 goles y 8 asistencias. Desde su llegada, le mostraron 18 amarillas y solo fue expulsado una vez, en la caída 2-1 ante Racing en el Trofeo de Campeones 2022.