Boca terminó su último entrenamiento antes de enfrentar a Racing. El Xeneize estará cara a cara con la Academia en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores (transmisión por Star+) y Jorge Almirón decidió jugar al misterio para no dar pistas.

Mirá todos los partidos de la Copa Libertadores en Star+

Desde su llegada, el entrenador casi siempre paró un equipo el día previo a los partidos. No solo no lo hizo en esta oportunidad, sino que decidió no garantizarle la titularidad a ninguno de sus jugadores. La formación del club de la Ribera es un auténtico misterio a horas del clásico.

“Yo creo que va a sorprender con la formación”, soltó el periodista Augusto César en ESPN F12. Martín Costa, por su parte, agregó que el DT viene comunicándole individualmente a algunos jugadores si van a ser titulares, pero les prohibe contárselo hasta a sus familiares. Hermetismo total.

Los jugadores que se entrenaron diferenciado en Boca

La última práctica tuvo dos ausentes de peso: Edinson Cavani (sobrecarga en uno de sus gemelos) y Cristian Medina no estuvieron a la par de sus compañeros. El cuerpo técnico espera tenerlos en óptimas condiciones para que jueguen de arranque el miércoles.

El posible XI de Boca para enfrentar a Racing

Sergio Romero; Lucas Blondel o Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.

¿Cómo ver Boca – Racing por Copa Libertadores?

Los partidos de ida y vuelta entre Boca Juniors y Racing Club, en el marco de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, serán transmitidos en vivo por la plataforma Star+.