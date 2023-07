“Edinson Cavani a Boca Juniors, here we go! Acuerdo verbal completo en un vínculo hasta diciembre de 2024. Cavani aceptó las condiciones del acuerdo y se va del Valencia como agente libre. El contrato se firmará pronto. Cavani X La Bombonera“. Con este textual, en las últimas horas el periodista Fabrizio Romano dio como oficial el arribo del uruguayo a Boca, en lo que resulta un fichaje que rompe el mercado de Sudamérica por completo.

Claro, su salida de Valencia no era sencilla y por eso se dilató la confirmación de que Cavani era nuevo jugador de Boca, ya que el delantero tenía un año más por delante en su contrato con el club español, pero de mutuo acuerdo querían reducir el vínculo y que se finalice en este mercado de pases.

Finalmente, y luego de varios tires y aflojes económicos para que se haga formal su salida de Valencia, este sábado por la mañana en Argentina (tarde de España), el club finalmente hizo oficial el acuerdo por la rescisión del contrato de Cavani tras la firma de común acuerdo de su desvinculación.

Mediante un comunicado de prensa en su página web oficial, Valencia informó que ya es confirmada la salida del “Matador” de la institución española. “El Valencia CF y Edinson Cavani han alcanzado un acuerdo para la desvinculación contractual del delantero uruguayo. Edinson Cavani (14/02/1987) llegó al Valencia CF en agosto de 2022 después de cerrar su etapa en el Manchester United y en su temporada como valencianista ha participado en 28 partidos oficiales anotando un total de 7 goles. El Valencia CF le agradece públicamente su profesionalidad a Edinson Cavani y le desea buena suerte en el resto de su carrera deportiva“, expresa el informe.

Con esta oficialización de parte del club “Che” de la salida del delantero uruguayo, Cavani ya está en condiciones a viajar rumbo a Argentina para firmar definitivamente el contrato con Boca, además de someterse a las pruebas médicas para finalmente ser presentado y ponerse a entrenar a la par de sus nuevos compañeros. Boca tiene a su refuerzo top y lo podrá utilizar desde los octavos de final de la Copa Libertadores. El bombazo del mercado sudamericano.

+ El próximo partido de Boca

El equipo de Jorge Almirón jugará este sábado 29 de julio frente a Independiente a las 17.00 hs. en el Estadio Libertadores de América, por la 27° fecha del Torneo de la Liga Profesional 2023.