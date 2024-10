A la espera de la resolución de la llegada de Fernando Gago para convertirse en nuevo entrenador con un contrato a largo plazo, hasta diciembre del 2027, la dirigencia de Boca se encuentra trabajando en el mercado de pases de verano, en el que buscarán hacer una depuración de plantel.

Uno de los principales apuntados por Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol es Valentín Gómez, el defensor central de 21 años que se destaca en Vélez, el puntero de la Liga Profesional. Por el momento, no realizaron una oferta, pero en los próximos meses podrían darse los primeros contactos formales.

Referido a esto, el futbolista del Fortín habló con TyC Sports luego del triunfo agónico de su equipo ante Racing por la Liga Profesional, y allí no solo afirmó que no sabe nada al respecto de este interés, sino que también comentó que solamente está enfocado en cumplir los objetivos con su club.

“Estoy muy tranquilo, no tengo ni la menor idea de si eso es así o no. Hoy en día y hasta fin de año estoy metido en Vélez, tenemos un objetivo por delante y la verdad no hay nada que quisiera más que que se cumpla. De momento estoy enfocado acá”, tiró al ser consultado por el interés de Boca.

Valentín Gómez es buscado por Boca.

Cabe destacar que el Xeneize no sería el único equipodel fútbol argentino interesado en hacerse de sus servicios, debido a que River también lo tendría en carpeta. El Millonario, llegó a negociar con el elenco de Liniers en el último mercado de pases, pero finalmente no lograron un acuerdo.

Además, el deseo del futbolista sería emigrar al fútbol de Europa. En la ventana de fichajes pasada, había sido transferido al Palermo de Italia, que luego lo iba a ceder a River, pero la operación se cayó luego de que no pase la revisión médica porque se detectó una vieja lesión de rodilla.

Los números de Valentín Gómez en Vélez

Desde su debut oficial con la camiseta del Fortín, el defensor central de 21 años lleva disputados un total de 97 partidos, en los que marcó tres goles y aportó una asistencia. Además, fue amonestado en 34 oportunidades y fue expulsado en dos oportunidades, una por roja directa, mientras que la otra fue por doble amarilla.

¿Cuánto vale el pase de Valentín Gómez?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el pase de Valentín Gómez está valuado en 9 millones de dólares. Cabe destacar que el Fortín de Liniers en el último mercado de pases pidió un mínimo de 10 millones de la misma moneda para desprenderse del jugador.