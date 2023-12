En horas pasadas al mediodía, Juan Román Riquelme ejerció su voto en las elecciones del Club Atlético Boca Juniors en el cual es el candidato a Presidente por el oficialismo luego de cuatro años como vice. Rodeado de una multitud que lo vanagloriaba como sus últimas apariciones públicas, y con una sonrisa en su rostro y vestido con un rompeviento por la compleja situación climática, Román ya votó las carpas ubicadas en el césped de La Bombonera a la expectativa de los resultados electorales.

Para el “Torero”, éste no es un día más, sino que -en sus propias palabras- es una de las jornadas más importantes de su vida, por lo que la alegría y la ansiedad se hicieron notar en su persona en los momentos previos y posteriores a ejercer su voto. Su candidato a vicepresidente, el actual mandamás Jorge Amor Ameal, votó más temprano y se quedó en los alrededores de las carpas acompañando a los socios xeneizes que se presentaron a participar de los comicios.

Riquelme llegó a La Bombonera para votar en el mismo horario en el que el candidato opositor Andrés Ibarra, quien se acercó junto con Martín Palermo, en donde ambos también ejercieron su labor como socios de Boca y sufragaron en los comicios. Tras haber ejercido su voto, Román se retiró de la carpa rodeado de hinchas de Boca que coreaban junto a él el que es su canción favorita del Xeneize: “Soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar”.

Así, Riquelme se retiró del Alberto J. Armando rumbo al búnker oficialista, situado en las calles Irala y Aristóbulo del Valle.

Riquelme habló por última vez previo a las elecciones

Luego de las trabas judiciales por denuncias de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón electoral, finalmente este domingo pudieron realizarse las elecciones, aunque con una traba de último momento que embarraba nuevamente el acto electoral. Por eso, a horas del inicio de los comicios, Riquelme habló en el “Canal de Boca”, en donde dio sus últimas sensaciones previas a las elecciones acompañado virtualmente del abogado que representa a Boca en la causa electoral, Walter Krieger.

“La única que ve las cosas raras es la jueza, nadie más. La Cámara está por encima de la jueza, pero ella la está pasando por encima”, advirtió Román. En tanto, en la misma línea, el abogado Walter Krieger también indicó que “la jueza en esta nueva cautelar se basa en la cautelar anterior donde ya la Cámara había decidido que no tenía razón”.

Además, Román apuntó directamente contra la oposición siendo contundente: “A esta gente solo le interesan sus negocios, no les interesa ni el escudo, ni el club, ni a sus hinchas, no les interesa nada. Lo que vi ayer nunca lo vi en 45 años de vida. Con esta gente no hay que sorprenderse por nada”. En este sentido, trató a Mauricio Macri de “mentiroso” y dejó una fuerte frase acerca de lo que buscaban hacer judicialmente con las elecciones, afirmando que lo hecho por el candidato a Vicepresidente opositor era una “mugre total”.

“Ellos pueden decir mentiras todos los días, pero cuando hay papeles firmados no hay mucho más para decir. Yo sé lo que es ese señor, hace más de 20 años que sé lo que es. Es un mentiroso, el más mentiroso de todos. Es una mugre total, por eso digo que en 45 años no vi tan clara lo que nos están haciendo a los hinchas de Boca. Nos están lastimando mucho, a los hinchas y al club”, añadió Riquelme sobre Mauricio Macri y sus estrategias judiciales en medio de la campaña electoral.

Como si fuera poco, Román volvió a señalar que la intención que tienen Andrés Ibarra y Mauricio Macri era intervenir Boca mediante la Justicia, y convertirlo en una institución para sus negocios a través de la privatización: “Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club, por eso mañana es el día más importante de los 118 años del club. Mañana vamos a batir el récord y vamos a ganar las elecciones por mucho”, cerró Riquelme. Este domingo, a altas horas de la madrugada, se conocerán los resultados de los comicios, en donde o JRR o Andrés Ibarra será el nuevo Presidente del club de la Ribera.