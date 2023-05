Afianzándose como arquero titular en el Al Nassr por las lesiones de David Ospina y Al-Aqidi, Agustín Rossi tuvo su primera oportunidad para demostrar su máxima cualidad en el arco teniendo un penal en contra para el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía.

Ante el Al Shabab que cuenta con los argentinos Éver Banega y Cristian Guanca, debido a una mano clara del brasileño Luiz Gustavo hubo pena máxima contra Al Nassr y el autor del remate fue el propio Guanca.

En un duelo entre argentinos con Rossi al arco y con el ex Colón y Chacarita ejecutando, finalmente fue el delantero de Al Shabab el victorioso debido a que pateó el penal hacia la derecha del ex Boca y si bien allí llegó a atajarla, no tuvo la fuerza suficiente como para enviar la pelota fuera del arco, por lo que terminó en un gol con mucho suspenso.

Ante ese tanto de penal, la reacción de Cristiano Ronaldo fue de disgusto total, ya que se lo vio mirando hacia arriba con notoria bronca.

Luego, Guanca propinaría un golazo más contra Rossi tras una enorme jugada colectiva y un fulminante remate contra el palo. En su primer penal en contra, el especialista con pasado en Boca no pudo atajar el tiro desde los doce pasos en Arabia.