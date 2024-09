VIDEO | El reclamo de un hincha de Boca a Marcos Rojo tras la derrota en el Superclásico: "No es solo pegar"

La derrota de Boca Juniors a manos de River Plate en La Bombonera profundizó la crisis en el club de La Ribera. Diego Martínez quedó en la cuerda floja, mientras que referentes de la talla de Marcos Rojo, Sergio Romero y Pol Fernández están en el foco de las críticas.

Tras el domingo libre, el plantel volvió a entrenarse este lunes en Boca Predio y Martínez dirigió la práctica luego de las dudas sobre su continuidad. Así, el Xeneize trabaja para enfrentar a Belgrano en Córdoba el próximo sábado en otro encuentro que definirá el futuro del proyecto.

Aunque los protagonistas no hablaron con la prensa, los jugadores interactuaron con hinchas a la salida del predio en Ezeiza. Entre autógrafos, saludos y fotos, Rojo recibió el reclamo de uno de los seguidores del club azul y oro.

“Por favor se los pido, Marcos. Actitud. No es solo pegar. Por favor, Marcos. Vos sabés lo que es. La hinchada de Boca los va a bancar siempre“, disparó el hincha ante la intermitente mirada del defensor del Xeneize, que no le respondió, pero tampoco lo confrontó.

El zaguero del Xeneize fue titular en el Superclásico y no tuvo un gran desempeño. Se lo vio involucrado en cruces con futbolistas del Millonario, escupió a Colidio y pateó una bandera de Boca que cayó desde una de las tribunas.

El capitán del Xeneize no atraviesa su mejor momento al frente del equipo. Las lesiones no le dejan tener continuidad y cuando le toca jugar no alcanza el nivel que supo demostrar por tramos en los últimos años.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su arribo al club en el 2021, el jugador mundialista disputó un total de 95 encuentros en los que aportó 8 goles. En cuanto a títulos, conquistó 4 trofeos, todos a nivel local.