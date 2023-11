En las últimas horas, a raíz de la información que brindó el periodista Nicolás Bozza en Radio La Red, los hinchas de Boca comenzaron a ilusionarse con la vuelta de Carlos Bianchi al club. De ser cierto, el Virrey sería anunciado como nuevo DT si es que Juan Román Riquelme es elegido por los socios como nuevo presidente de la institución.

En el mismo día que comenzaron los fuertes rumores, Román habló mano a mano con Jorge Rial en C5N y, casi de forma inevitable, uno de las preguntas del conductor estuvo relacionada al posible retorno de Bianchi.

La respuesta del vice de Boca estuvo plagada de elogios para el DT que lo vio brillar. “Bianchi es un ídolo de Boca. Fue el que nos enseñó a competir. Cuando llegó hacía mucho frío en Tandil; estuvimos 35 partidos sin perder. Todavía tenemos el récord de los 40 partidos sin perder”, soltó.

“Él cambió la mentalidad de nuestro club, hizo creer que ganar la Libertadores es simple. Tuvimos la fortuna de tenerlo como entrenador, yo lo quiero mucho, él me quiere mucho. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa porque yo me manejo como si fuera mi casa porque me lo hace sentir así”, agregó sobre su particular relación con el Virrey.

Sin embargo, Riquelme no confirmó que Bianchi será el nuevo entrenador del Xeneize. ¿El motivo? No dirá el nombre del próximo DT de Boca hasta que no se sepan los resultados de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 3 de diciembre en el club. A esperar una semana más.

Todos los títulos de Bianchi en Boca

En total fueron nueve conquistas las que celebró Boca con Carlos Bianchi como DT, donde se destaca la época de oro del Xeneize a nivel internacional con tres CONMEBOL Libertadores y dos Copas Intercontinentales. La lista completa: