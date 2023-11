Mientras Boca busca técnico para reemplazar a Jorge Almirón, que renunció luego de caer ante Fluminense en la final de la CONMEBOL Libertadores 2023 en el Maracaná, el periodista Nicolas Bozza sorprendió a todos este lunes la mediodía con la información brindada en Radio La Red.

“La información que tengo confirmada por dos lados diferentes es que la semana pasada Riquelme, y parte del Consejo de Fútbol de Boca, mantuvo una extensa reunión con Carlos Bianchi y le dio la palabra de que si Riquelme gana, va a aceptar el desafío de volver a dirigir a Boca”, informó el periodista en la reconocida emisora radial para la sorpresa de todos.

Sin embargo, de darse el retorno del Virrey, desde La Ribera tendrían planeado armarle un cuerpo técnico con un detalle bastante particular. “Van a intentar rodearlo de gente fresca, gente joven, para que Bianchi no sea un técnico 24/7 y que no esté en todos los detalles. Todo lo macro y el “trabajo sucio” que significa ser técnico de un plantel profesional como el de Boca lo harán sus colaboradores. Tendrán un papel más preponderante que en otros equipos”, soltó Bozza.

El último paso de Bianchi por Boca: un récord negativo histórico

En diciembre de 2012, el por entonces presidente de Boca Daniel Angelici le regaló a los hinchas del club la tercera etapa de Carlos Bianchi como DT del Xeneize y la expectativa era máxima, pero nada salió como se esperaba.

En el primer campeonato local que dirigió, el Virrey protagonizó el peor registro de la historia de la institución desde que se instauraron los torneos cortos: finalizó anteúltimo en la tabla (19°) con 3 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Sólo Unión hizo peor campaña.

Otro de los golpes que tuvo su tercer mandato fue la eliminación de la CONMEBOL Libertadores 2013 contra Newell’s en Rosario en una tanda de penales histórica por los cuartos de final. Fue lo más cerca que estuvo el Virrey de repetir corona.

Si bien los números mejoraron en el ámbito local, en agosto de 2014 se produjo su salida definitiva del Xeneize por malos resultados. Ahora, de ser cierto lo que informó Bozza en La Red, Bianchi tendría todo listo para probar suerte por cuarta ocasión en el club que tanto ganó.

Todos los títulos de Bianchi en Boca

En total fueron nueve conquistas las que celebró Boca con Carlos Bianchi como DT, donde se destaca la época de oro del Xeneize a nivel internacional con tres CONMEBOL Libertadores y dos Copas Intercontinentales. La lista completa:

Torneo Apertura 1998

Torneo Clausura 1999

Copa Libertadores 2000

Torneo Apertura 2000

Copa Intercontinental 2000

Copa Libertadores 2001

Copa Libertadores 2003

Torneo Apertura 2003

Copa Intercontinental 2003