Una vez más, el futuro de Boca en la Copa Libertadores se definió en los penales y Sergio Romero se convirtió en héroe. Chiquito le tapó los penales a Piovi y Sigali para dejar afuera a Racing y meter al Xeneize en semifinales, a tres partidos del título más deseado.

El ex arquero de la Selección Argentina dejó en claro que no le pesan este tipo de definiciones -ni con todo el estadio insultándolo-. Tal es así que, en la previa al inicio de la tanda de penales, el 1 le hizo una nueva promesa a sus compañeros y cumplió otra vez.

Lo reveló el propio Marcelo Weigandt después dela obtención de la clasificación: “El Chiqui es extraordinario. Otra vez nos dijo en la charla que iba a atajar dos penales y lo hizo. Me saco el sombrero”. Marcos Rojo, por su parte, aseguró que el 1 se tenía confianza desde temprano: “A la mañana me dijo que si íbamos a penales tapaba dos”.

La palabra de Sergio Romero

“Me tocó hacer las cosas bien y no pude festejarlo porque soy hincha y amo a este club“, aseguró el arquero, que volvió a ser héroe, y agregó: “Me voy con dolor y tristeza al mismo tiempo. Que la gente me putee no me gusta, yo soy hincha de Racing. Acá vine a demostrar que estoy vigente”. “No esperaba que me puteen tanto”, confesó.

Los números de Sergio Romero en los penales con Boca

Desde que llegó al Xeneize, a Romero le ejecutaron 14 penales entre partidos y definiciones. El ex-Manchester United logró contener 8, una cifra extraordinaria y una efectividad histórica para el club. ¡Tremendo!