Aston Villa consiguió un triunfo histórico ante Bayern Munich por la Champions League, con una actuación de clase mundial de Dibu Martínez y un golazo de Jhon Durán, que ingresó desde el banco de suplentes para sentenciar el 1-0 definitivo.

Los dos grandes protagonistas de la gesta en Villa Park son a la vez representantes de dos países que han visto crecer una tensión entre sus hinchas tanto por la final de la última Copa América, que quedó en manos de Argentina, como por el último duelo de Eliminatorias, en el que celebró Colombia y el arquero tuvo una agresión a un camarógrafo que le valió una suspensión de dos partidos y lo dejó afuera de la doble fecha de octubre.

Por todo ello es que tomaron mayor trascendencia los elogios de Emiliano Martínez al joven delantero colombiano una vez finalizado el encuentro. “Está a tope. Ha venido esta temporada con una mentalidad diferente, trabajando muy duro. Es un sustituto increíble. La primera vez que ha tocado la pelota ha marcado (gol) a uno de los mejores de la historia”, expresó el arquero.

Esas palabras no tardaron en generar todo tipo de reacciones entre los hinchas colombianos en redes sociales, algunos de ellos dispuestos a una tregua y otros todavía molestos con algunas actitudes que no perdonan a un arquero que, una vez más, se las ingenió para no pasar desapercibido.

“El Dibu y Ospina fueron re panas en Arsenal”, recordó uno buscando dejar de lado las diferencias. “Con un Dibu ya hubiésemos ganado algo”, dijo otro haciendo alusión a la Selección Colombia. “Soy Villano y colombiano hasta la muerte. La realidad es que todos los equipos del mundo quieren un arquero así”, reconoció un tercero. “Dibu es un agrandado , prepotente ,irrespetuoso ,básicamente la definición perfecta de un personaje a odiar cuando juega en el equipo contrario. Un rockstar que quisiera tener en mi equipo siempre. Crack”, ironizó uno más.

Pero también hubo muchos otros que pusieron en evidencia su malestar con el arquero argentino. “Igual no deja de ser un setentahijuepu”, resaltó uno de ellos. “¿Y quién es Emilio? Un jugador más del montón”, se pronunció otro fingiendo desconocer su nombre. “Me cae mal de igual manera”, destacó uno más. “Al Dibu se lo odiará hasta el final de los días”, decretó otro.

Elogios de Emery a Durán

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, también elogió no solo la producción de Durán en el encuentro sino su progresión dentro del plantel. “Lo más importante es su actitud y su compromiso. Está disponible para el tiempo que sea necesario. Tenemos dos grandes delanteros que han trabajado muy duro, primero Watkins con su lucha con Upamecano y para los últimos veinte minutos era un gran momento para tratar algo diferente y su gol ha sido muy importante para él y para nosotros”, dijo a TNT Sports.