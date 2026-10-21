Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Madrid ganó 4-3 como visitante ante Roma. El conjunto marcha 10° con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Inter.

RB Leipzig viene de ganar 1-0 como local ante PSV. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Como 1907.

El historial entre Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Real Madrid, 1 de RB Leipzig y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2024 Real Madrid vs. RB Leipzig 1-1 UEFA Champions League 13/02/2024 RB Leipzig vs. Real Madrid 0-1 UEFA Champions League 25/10/2022 RB Leipzig vs. Real Madrid 3-2 UEFA Champions League 14/09/2022 Real Madrid vs. RB Leipzig 2-0 UEFA Champions League

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis