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Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Real Madrid vs. LEIP, Champions League
Real Madrid vs. LEIP, Champions League

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Real Madrid ganó 4-3 como visitante ante Roma. El conjunto marcha 10° con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Inter.

RB Leipzig viene de ganar 1-0 como local ante PSV. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Como 1907.

El historial entre Real Madrid y RB Leipzig

Real Madrid y RB Leipzig se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Real Madrid, 1 de RB Leipzig y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/03/2024Real Madrid vs. RB Leipzig1-1UEFA Champions League
13/02/2024RB Leipzig vs. Real Madrid0-1UEFA Champions League
25/10/2022RB Leipzig vs. Real Madrid3-2UEFA Champions League
14/09/2022Real Madrid vs. RB Leipzig2-0UEFA Champions League

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Real Madrid suma 6 puntos tras vencer a Roma y Inter.
  • RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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