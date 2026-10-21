Real Madrid vs. RB Leipzig en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Real Madrid recibe a RB Leipzig este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu.
Real Madrid llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero RB Leipzig tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Real Madrid ganó 4-3 como visitante ante Roma. El conjunto marcha 10° con 6 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Inter.
RB Leipzig viene de ganar 1-0 como local ante PSV. El equipo ocupa el puesto 23 con 3 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Como 1907.
El historial entre Real Madrid y RB Leipzig
Real Madrid y RB Leipzig se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Real Madrid, 1 de RB Leipzig y 1 empate.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/03/2024
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|1-1
|UEFA Champions League
|13/02/2024
|RB Leipzig vs. Real Madrid
|0-1
|UEFA Champions League
|25/10/2022
|RB Leipzig vs. Real Madrid
|3-2
|UEFA Champions League
|14/09/2022
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|2-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Real Madrid y RB Leipzig se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Real Madrid suma 6 puntos tras vencer a Roma y Inter.
- RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.