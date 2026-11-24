RB Leipzig recibe a Lens este martes 24 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena. RB Leipzig viene de caer 2-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Lens viene de caer 1-9 ante Como 1907 y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de RB Leipzig y Lens
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Maxime Estève, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.
Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Jean-Clair Todibo, Samson Baidoo, Ismaelo Ganiou, Mezian Soares, Saud Abdulhamid, Amadou Haidara, Yassine Titraoui, Florian Sotoca, Matthieu Udol, Florian Thauvin. DT: Didier Digard.
La previa de RB Leipzig y Lens: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Red Bull Arena
- Historial: 1 cruces — RB Leipzig ganó 0, Lens ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 09/08/2025: Lens 2-1 RB Leipzig
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Manchester United, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Lens: vs. Bodo Glimt, miércoles 9 de diciembre