Las modificaciones hechas para la máxima competición en Europa no cayeron bien entre los fanáticos y lo reflejaron en redes sociales con comentarios de disgusto.

UEFA sorprendió a todos los fanáticos de la Champions League y no solo por el llamativo formato que estrenará a partir de la temporada 2024-25, si no por una nueva modificación que generó controversia: el himno tan característico del certamen fue alterado.

La composición original de Tony Britten ahora contará con nuevos arreglos y acordes, respetando la melodía que se popularizó desde la década del 90 y que enamoró a los fanáticos del fútbol. No obstante, en redes sociales no hubo piedad tras estas modificaciones e incluso llegaron a pedir que se vuelva a su versión previa antes del inicio de la fase de liga.

“Seguramente han metido la canción en alguna app de IA”, “horrible quedó”, “lo que está bien no se toca”, “se fue la mística”, “no sé cuál es la necesidad de cambiar lo que ya funciona”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en publicaciones de la plataforma X (ex Twitter) relacionadas al nuevo himno de la Champions League. ¿Habrá marcha atrás?

La letra del himno de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes Sie sind die allerbesten Mannschaften The main event

Die Meister Die Besten Les grandes équipes The champions

Une grande réunion Eine große sportliche Veranstaltung The main event

Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten These are the champions

Die Meister Die Besten Les grandes équipes The champions

El nuevo formato de la UEFA Champions League 2024-25

El nuevo formato de la UEFA Champions League 2024-25 introduce varios cambios significativos respecto a las ediciones anteriores, marcando una evolución importante en la estructura del torneo. Aquí te detallo los aspectos más relevantes:

1. Expansión de equipos participantes:

Número de equipos: La cantidad de equipos en la fase de grupos se ha incrementado de 32 a 36. Esto permite la inclusión de más equipos de diferentes ligas europeas.

2. Formato de liga única:

Fase de Liga: La fase de grupos tradicional ha sido reemplazada por una única liga donde los 36 equipos competirán en un formato denominado “fase de liga”. En este sistema, cada equipo jugará un total de 8 partidos, 4 en casa y 4 de visitante, contra diferentes oponentes.

Variedad en los enfrentamientos: A diferencia del formato anterior, donde los equipos jugaban en grupos de 4 enfrentándose dos veces a los mismos oponentes, en el nuevo formato cada equipo se enfrenta a una variedad más amplia de rivales.

3. Clasificación a las fases eliminatorias:

Fase eliminatoria: Los 8 mejores equipos al final de la fase de liga clasificarán automáticamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán una ronda de play-off para definir los otros 8 equipos que avanzarán a los octavos.

4. Más partidos:

Aumento del número de partidos: Este nuevo formato incrementa la cantidad de partidos en la competición, con cada equipo disputando más encuentros que en el formato anterior, lo cual también aumenta el atractivo comercial del torneo.

5. Cambios en el calendario:

Distribución de los partidos: Los partidos de la fase de liga se jugarán durante la misma cantidad de semanas que en la fase de grupos anterior, pero con una mayor concentración de partidos relevantes hacia el final de la fase, generando más emoción y competitividad.

6. Impacto en los coeficientes UEFA:

Coeficientes y distribución de plazas: Este nuevo formato también podría influir en la forma en que se distribuyen las plazas para futuras ediciones, dependiendo del rendimiento de las ligas en la nueva estructura.

En resumen, este nuevo formato impulsado por UEFA busca hacer la competición “más emocionante y equitativa”, brindando a los equipos una mayor variedad de rivales y ampliando las oportunidades para que más clubes compitan en la UEFA Champions League. Además, incrementa la cantidad de partidos, lo que podría generar más ingresos y un mayor interés por parte de los aficionados y patrocinadores.