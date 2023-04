Entre los jugadores ausentes para el duelo de cuartos de final (IDA) en la Champions League 2022-23, Nicolás Otamendi no estará para el duelo de Benfica ante Inter.

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en el partido de Benfica vs. Inter?

Nos metemos en uno de los juegos a resaltar que poseen los cuartos de final (IDA) dentro de la Champions League 2022-23, ya que el Benfica se medirá frente a Inter buscando el objetivo de quedar bien parado pensando que el miércoles siguiente jugarán la revancha, donde solo uno estará en el duelo ante el vencedor de Napoli-Milan.

Hasta el momento es un gran certamen el que está desempeñando el cuadro portugués, ya que los "Encarnados" están invictos y a 180 minutos de insertarse como semifinalista tras 33 años de espera. Ni hablar de si los lusos sueñan en grande con obtener un título internacional, hecho no logrado desde 1962 y del cual actualmente sigue vigente la denominada "maldición de Béla Guttmann", entrenador que lo ganó todo a nivel nacional e internacional pero que fue destratado al ser despedido.

Sin embargo, una de las ausencias a resaltar en el Benfica es ni más ni menos que Nicolás Otamendi, hombre fundamental para el equipo como ocurre en la Selección Argentina que está en gran forma a sus 35 años. Vamos a conocer cuál es la razón que alejó al ex hombre de Vélez de la convocatoria para el presente duelo.

¿Por qué no juega Nicolás Otamendi en Benfica vs. Inter por la Champions League 2023?

Nicolás Otamendi no juega el partido de Benfica contra Inter por estar suspendido debido a la acumulación de amarillas. Cabe resaltar que el acual reglamento indica que son tres amonestaciones las que un jugador debe padecer para no disputar el siguiente cotejo, recordando que terminada la fase de grupos las mismas no se limpian.

La realidad es que el argentino recibió la primera amarilla en el empate 1-1 que Benfica tuvo ante PSG en la cuarta jornada del Grupo H, mientras que las restantes ocurrieron tanto en el juego de ida como la vuelta frente a Brujas en octavos de final, todos ellos con triunfos 2-1 y 5-0 respectivamente.