El desembarco de Lionel Messi en Paris Saint-Germain después de una verdadera eternidad defendiendo los colores de Barcelona generó una auténtica revolución, no solamente en la capital francesa sino a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Sin embargo, hubo un sector que siempre miró de reojo lo hecho por el argentino en PSG.

Hablamos de los medios de comunicación deportivos de Francia y puntualmente del reconocido periódico 'L'Equipe'. Este portal se mostró extremadamente duro con el mejor jugador del mundo y lo hizo de manera repetida e injustificada. Luego, en la segunda temporada del argentino, las críticas mermaron pero siguen dando la nota.

En medio de ese panorama, esta realidad salió a relucir en las últimas horas, después de la derrota por la mínima diferencia de los de Christophe Galtier como locales de Bayern Munich, en el Parque de los Príncipes y por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Es que Messi fue calificado con un 3 por ese periódico.

"Somos cuatro o cinco los que puntuamos y luego hacemos una media. No es una falta de respeto, no lo hacemos para decir que un jugador es bueno o malo. Es mostrar lo que percibimos de cierto jugador en cierto partido. Durante la primera hora no hubo ni un tiro al arco del PSG. Eso también se evalúa", señaló al respecto José Barroso, el periodista encargado de la calificación de Messi.

"La nota de Leo no es una cuestión de nacionalidad, sino de esperanza. ¿Qué se espera de él? No es lo mismo lo que se espera de Soler. Messi no hizo un partido horrible pero se espera otra cosa. Es su responsabilidad que el equipo llegue al arco. Es obvio que también es algo colectivo, pero Neymar y Verratti también tienen un 3 por ese motivo", completó en diálogo con 'ESPN'.