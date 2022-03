Cuando Sebastian Quadrelli era tan solo un chico que prendría la play y relataba en el Winning Eleven o cuando le sacaba el grabador a su hermana para imitar al gran Marcelo Araujo, seguramente no imaginaba el presente que tendría hoy en día y el lugar de privilegio que ocupa.

Con casi 13 de años de cobertura en el mundo River, en junio del 2020 Quadrelli decidió que era el momento de "salir de la zona de confort" y comenzó a preparar un viaje que se terminaría dando en enero del 2021 con el sueño de asentarse como periodista en España. Un objetivo que se cumple con creces y que analizó en una charla exclusiva con Bolavip Argentina.

Con Barcelona como destino, ya que allí se encontraban su hermano y algunos amigos, el camino se Sebastían Quadrelli se desenvolvió muy rápido ya que en pocos meses se convirtió en el relator en español oficial del PSG de Messi: "Fui a Francia para cubrir la llegada de Messi para el Chiringuito y gracias al cámara, terminé relatando al París".

Como empleado de una productora española, Quadrelli no imaginaba estar donde está hoy en día tan rápidamente ya que el viajó con la idea de "trabajar en cualquier rol del periodismo" y gracias al asesoramiento de algunos directivos de DirecTV (donde trabajaba en Argentina) y de Pablo Giralt, a quien le agradeció todos sus consejos y aprendizajes, pudo asentarse correctamente.

Luego de su mudanza a España, según le cuenta a Bolavip Argentina desde su departamento en Barcelona, al periodista le tocó cubrir la salida de Messi del club Culé para DirecTV: "Termine siendo un privilegiado por formar parte de esto. Estuve cuando se fue, cuando lloró, cuando llegó al PSG…Todas esas cosas vivirlas en primera persona son cosas impagables", comenta ante la cámara con una gran sonrisa en el rostro.

Una experiencia inolvidable que junto con la cobertura del fallecimiento de Maradona, para medios españoles, "son las cosas más importantes por las que me toco pasar" y que a su vez ayudaron a su presente: El cámara con el que viajé a París tenía algunos contactos con el PSG y le ofrecieron relatar para el club en español, pero no se animaba y me recomendó", comentó.

Una oportunidad que sin lugar a dudas, Sebastían no desaprovechó ya que "les mande mi material y les gusto". Además, él tuvo la suerte de que los parisinos querían un relator argentino para la transmisión en español. Todo esto finalizó con Quadrelli viviendo todos los partidos de un hecho histórico desde adentro.

Sin embargo, y pese a que Sebastían ya relata casi todos los partidos del conjunto de Pochettino, el argentino sigue viviendo en España: "La paga que me dan no alcanza como para vivir en París por lo que voy y vengo en el día para hacer los partidos desde alla", confirma el periodista que en los primeros partidos "terminó perdiendo plata". Algo que poco le importó.

Con conocimiento como pocos del día a día del PSG, Sebastían le cuenta a Bolavip Argentina que considera que "Messi tiene potencial para rendir más" aunque también depende mucho del equipo. Sin embargo, ve al argentino como una figura pese a los últimos puntajes del diario L'Equipe, quienes "esperan al Messi de hace cinco años cuando hoy tiene otro rol".

En cuanto al rendimiento general del PSG, Quadrelli comentó en Bolavip Argentina que "Pochettino tiene abundancia de recursos" y esto puede ser perjudicial ya que no administra bien los recursos y esto lo lleva "a no repetir los equipos por lo que ese feeling necesario no se da".

Finalmente, y mientras acota que el hincha del PSG respeta mucho a Messi, Sebastían Quadrelli admite que su departamento es un lío ya que se está mudando a Madrid para dar un paso más en su carrera con la ilusión de llegar a Qatar 2022 gracias a algún medio. Igualmente, y por las dudas, ya pidió su cupo de entradas para ir como hincha.

Al igual que todos los argentinos, Sebastián le admitió a Bolavip Argentina su ilusión por lo que pueda pasar con la Scaloneta ya que “en Europa se respeta mucho el trabajo. Se sabe que hay un equipo más allá de Messi" y esto de tener un grupo hace creer que hay posibilidades.

Mira la entrevista completa a Sebastián Quadrelli