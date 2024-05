El principal objetivo de Lionel Messi en este 2024 es, sin dudas, la Copa América. Tanto él como el resto de los integrantes de la Scaloneta no quieren resignar lo que vienen cosechando desde aquel histórico triunfo 1 a 0 (con un tanto de Ángel Di María) del 11 de julio del 2021 contra Brasil en el Estadio Maracaná.

¿Pero cómo llega la Pulga a la cita continental? En principio, mejor de lo que se pensaba hace algunas semanas cuando debió afrontar contratiempo musculares que hicieron que se perdiera cuatro partidos consecutivos del Inter Miami por la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Exactamente fue entre el 10 y el 31 de marzo. Se ausentó ante Montréal, DC United, New York RB y NY City. Luego, vendría la seguidilla que necesitaba para recuperar ritmo. Lionel Messi metió seis partidos consecutivos por la MLS del 7 de abril al 12 de mayo: Colorado, Kansas City, Nashville, New England, New York RB y Montréal. Además, en el medio añadió la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Chmpions Cup vs. Rayados de Monterrey.

Eso sí, lo más reciente refleja que de los últimos tres compromisos del Inter Miami solo pudo participar en uno. El 16 de mayo quedó desafectado del Clásico del Sol frente a Orlando City por una dolencia, pero retornó tres días más tarde para el duelo con el DC United. Sin embargo, por precaución, no viajó a Vancouver para el cotejo vs. Whitecaps del sábado 25 de mayo.

Lionel Messi acumula 13 partidos en este 2024 con el Inter Miami.

¿Qué le queda antes de la Copa América? La idea de Gerardo Martino -dicho por él en conferencia de prensa- es contar con Messi vs. Atlanta United este miércoles 29 y frente a ST. Louis City el primero de junio. Luego lo soltaría para que ya se sume al cronograma de la Selección Argentina que se empezará a entrenar para los amistosos con Ecuador y Guatemala.

Las estadísticas de Lionel Messi en lo que va del 2024

Lionel Messi acumula 13 partidos con el Inter Miami de 19 posibles: 10 por la Major League Soccer y tres por la Concacaf Champions Cup. En total acumuló 1084 minutos (equivalente a casi 12 partidos completos), 12 goles y 11 asistencias.

El cronograma de la Selección Argentina antes de la Copa América 2024

Este lunes 3 de junio comienzan las prácticas de la Selección Argentina. El plantel de Lionel Scaloni hará base en Miami, en donde la AFA ya cuenta con sus oficinas. Ahí se alistarán para los amistosos con Ecuador del domingo 9 en Chicago y con Guatemala del viernes 14 en Maryland.

Ya después se desplazarán hacia Atlanta en donde la Albiceleste debutará en el Copa América 2024 ante Canadá.