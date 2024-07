En la conferencia de prensa previa al partido contra la Selección de Canadá por el tercer puesto de la Copa América, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, apuntó sin filtro contra la organización del certamen, debido a los hechos bochornosos que ocurrieron en la derrota contra Colombia.

Además, allí el Loco tuvo un fuerte cruce con Rodrigo Romano, un periodista uruguayo, que le hizo una pregunta, y en medio de la respuesta del DT argentino, decidió irse de la conferencia. Luego, en sus redes sociales, publicó un descargo explicando el motivo de su decisión.

“Usted lo sabe y me encantaría que lo diga. Yo no sé las proporciones, pero sé que el periodismo responde a intereses. A intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que reparten el dinero, y usted lo sabe. Se callan la boca según a qué parte del poder quieren favorecer a perjudicar”, comenzó respondiendo Bielsa eufóricamente.

“Pero Marcelo”, intentó responder Romano, mientras que el argentino seguía con su discurso. “No es justo, nosotros defendimos desde nuestro lugar a todo el grupo de la Selección”, siguió el periodista ante el fuerte enojo del entrenador de la Celeste.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. (Foto: Getty).

A lo que Bielsa respondió: “Yo voy a explicar, no quiero de ninguna manera estas actuaciones, yo dije que me refería a un porcentaje del periodismo, por lo que este señor interpreta que yo hablé de todo el periodismo. Hay un porcentaje que no señala esto, y ustedes, que no responden a los intereses del poder son los que sufren, porque ésos son leales y dicen lo que piensan. Hay otros que no dicen lo que piensan, dicen lo que no lastima al poder”.

“No sabe quiénes son”, le retrucó Romano al Loco, que siguió: “Espere un poquito, para que haya lógica. Yo no sé quiénes son y no quiero saber quiénes son porque no me corresponde juzgarlos individualmente, sí me corresponde decir que hay una porción del periodismo ecuánime y otra comprada. Usted eso lo sabe, yo no soy estúpido, no voy a decir para permitri que sucedan cosas como la de este señor que dice que se va porque no quiere convalidar lo que estoy diciendo. Sí sabemos los decentes que hay un porcentaje del periodismo que no se enfrenta con el poder para conservar los privilegios. ¿Eso usted lo sabe señor?”.

Y cuando Romano se fue, Bielsa continuó: “Ahora el señor me dice que es verdad, que sí existe. ¿Entonces qué hice mal yo? Este señor que se va capitaliza con su conducta a todo el porcentaje que se enfrenta a lo que yo dije. Esto merece un solo trato, que no es preguntar si le temo a las sanciones. La pregunta correspondiente es si nos pidieron disculpas a los jugadores”.

El comunicado de Rodrigo Romano sobre su cruce con Bielsa

“Aclaro el tema del porqué me levanté de la Conferencia de prensa de la selección uruguaya. Fue en el momento donde el entrenador nos señaló de que no habíamos defendido a los jugadores tras el incidente del final”, comenzó Romano en su cuenta de Twitter.

“Quienes escucharon y vieron la transmisión lo saben, lo fui narrando y relatando en el momento que se daba todo, utilicé palabras y conceptos demostrando que estoy del lado del jugador porque la familia es la familia y estará siempre por encima de todo. Lo dije y lo repetí durante 20 minutos. 20 minutos sin parar hablando del desastre que se estaba dando”, siguió.

“Hoy sin tener idea de nada, sin saber que pensamos, sin saber lo que dijimos, sin el mínimo reparo, Bielsa nos recriminó eso y no lo soporté, ni aguanté porque primero es de una gran injusticia, es mentira y estoy siempre del lado del jugador de la selección. Hace años lo estoy, y en su momento me trajo dolores de cabeza gigantes a niveles de trabajo”, sumó.

Y cerró: “Por suerte y gracias a Dios, Bielsa no me conoce, ni yo lo conozco a él y eso que indirectamente trabajamos en el mismo lugar, la Asociación Uruguaya de fútbol en donde puedo expresarme de lo que sea, si tendré libertad que hoy me levanté y dejé la Conferencia. Esa es la razón por la que me fui y por eso lo cuento para que no existan confusiones”.