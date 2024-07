En la previa del duelo contra la Selección de Canadá por el partido por el tercer puesto de la Copa América, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa, donde apuntó duramente contra la organización del certamen.

Esto se debe al bochornoso acto sucedido luego de la derrota de su equipo ante Colombia en semifinales, en donde los jugadores tuvieron que meterse a la tribuna a defender a sus familiares que eran atacados por hinchas colombianos, mientras que la seguridad no intervenía.

“Uno tiene que andar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que voy a decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, y están viendo que están agrediendo a sus familiares, ¿preguntan si van a sancionar a los que fueron a defender? Hay un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, comenzó sobre la reacción de los jugadores.

“Todo esto es lo que tienen que decir ustedes, no decirlo yo a riesgo de abrir la boca. Cuando ve que hay un acto violento, por supuesto que nadie va a estar a favor de una reacción violenta, pero primero hay que ver a qué responde esa reacción y si hubiera habido la posibilidad de hacer otra cosa. Siempre vienen a que alguno de estos infelices hablemos la boca para que no sean ustedes los que señalan y se vean afectados de alguna manera“, siguió apuntando contra el periodismo.

Además, disparó contra la organización del certamen por el estado de las canchas e instalaciones para entrenar: “Todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están en perfectas condiciones. Esto es una plaga de mentirosos y nosotros hablamos, yo ya dije todo lo que me prometí no decir, porque después llegan amenazas. Estos fueron todos errores sabidos. Los campos de entrenamiento fueron un desastre, Bolivia no pudo entrenar, con las las injusticias con la clase baja de la competencia no pasó nada”.

Y agregó con una crítica a las conferencias de prensa, ya que en simultáneo participan los entrenadores con sus jugadores: “Le pedimos a los organizadores que el jugador y el entrenador vayan separados, que en la Eurocopa lo hacen así, pero acá te dicen que hacen lo que les parece”.

“No se puede seguir engañando con que las canchas estaban bien. Hicieron una conferencia de prensa para mentir y decir que es una cuestión visual. A Scaloni lo amenazaron porque habló y no dijo más nada. Las amenazas son deportivas, pídanle disculpas, lo único que tienen que hacer es responsabilizarse y hacerse cargo”, sumó.

Por otro lado, también se refirió a las posibles sanciones que pueden recibir sus jugadores: “La sanción no tiene que ser para los futbolistas, tiene que ser para los que hicieron que actúen así. Resulta que le tenemos que tener miedo a las sanciones, lo único que falta es que haya sanciones. Parece una casa de brujas, es todo una vergüenza. En un país que como organizador tiene responsabilidad también. Ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores”.

“He pasado cosas que nunca las dije por situaciones mucho más graves que estas. Trabajé 6 años en Argentina y esto es bebé de pecho, lo que no aceptó es que condenen a los jugadores”, continuó.

Las sanciones que podrían sufrir los jugadores de Uruguay

Luego de lo sucedido, CONMEBOL y su unidad disciplinaria decidió abrir un expediente para “dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados”. En las últimas horas, se descubrió cuáles fueron los futbolistas uruguayos que estarán bajo la lupa en esta investigación que tendrá curso a lo largo de la próxima semana.

Según informó César Luis Merlo, los jugadores uruguayos a los que CONMEBOL les abrió expediente son: Darwin Núñez, Matías Viña, Mele, José María Giménez, Mathías Olivera, Pellistri, Ronald Araújo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Bentancur y Sebastián Cáceres.