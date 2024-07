Luego de vencer a Canadá, la Selección Argentina dedicó un posteo en sus redes sociales al rapero Drake, luego de que éste perdiera una jugosa apuesta. El artista canadiense perdió 300.000 dólares por jugar en favor de la selección de su país en el duelo ante la ‘Albiceleste’ en la semifinal de la Copa América.

Drake había publicado horas antes del duelo Argentina vs. Canadá en MetLife Stadium una imagen en su cuenta de Instagram donde mostró la apuesta que hizo en favor de su selección. Con 300.000 dólares, debido a la cuota alta que presentaba una victoria canadiense, podía ganar una cifra de 2.88 millones de dólares si se daba este resultado.

Al final, los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi le dieron el triunfo al seleccionado argentino y el pase a la final de la Copa América. En tanto, el reconocido rapero perdió 300.000 dólares al no ganar dicha apuesta. Pero, al volverse viral lo hecho por el canadiense, hubo un mensaje de parte de la ‘Albiceleste’.

El mensaje de la Selección Argentina a Drake con un guiño a Kendrick Lamar

La defensora del título de la Copa América y vigente campeona del mundo recurrió a su cuenta en X (Twitter) en inglés para dedicarle un mensaje a Drake por apostar en su contra. Para ello, recurrieron a una canción de otro rapero, Kendrick Lamar, lo cual no es casualidad debido a la rivalidad que existe entre ambos.

Argentina publicó una foto de sus jugadores, todos abrazados, acompañado de la frase “Not like us” (“No como nosotros”, en español). No son palabras muy agradables para Drake, ya que se trata del título de una controvertida canción de Kendrick Lamar, publicada en mayo de este año.

“Not like us”, el mensaje de Argentina para Drake (X @AFASeleccionEN).

“Not like us” es una canción de Lamar, con múltiples referencias y críticas a la figura de Drake. El tema fue un éxito comercial con más de 500 millones de reproducciones en Spotify y el video musical tiene más de 115 millones de vistas en YouTube.

Por lo tanto, para el rapero canadiense de 37 años, un mensaje de este tipo por parte de la Selección Argentina, sumado a la apuesta perdida por la derrota de su selección, no ha sido del todo agradable.

¿Drake es ‘mufa’ en resultados deportivos?

Existen varios antecedentes que han llevado a que, en el mundo del deporte, Drake sea considerado “mufa” o un personaje con mala suerte. ¿Por qué? Es que cada vez que se saca una foto con un futbolista o va a apoyar a determinado equipo, éste pierde al partido siguiente. Y hay varios ejemplos al respecto.

Futbolistas como Sergio ‘Kun’ Agüero, Paul Pogba, Layvin Kurzawa, Pierre-Emerick Aubameyang y Jadon Sancho, entre otros, se han fotografiado con el autor de ‘Tootsie slide’ y ‘One dance’, entre otros éxitos, y han perdido al partido siguiente. Pero eso no es todo.

Gavi, con la camiseta del Barça, con el logo del búho OVO, en referencia a Drake (David Ramos/Getty Images).

La teoría de la ‘mufa’ de Drake continuó hace poco tiempo cuando, en 2022, FC Barcelona, por un acuerdo con Spotify, lució su logo en su camiseta en un clásico ante Real Madrid. Ese partido terminó con triunfo ‘merengue’ por 3-1. Ahora, se le suma esta apuesta que habría perjudicado a Canadá.

¿Cuándo jugará Argentina la final de la Copa América 2024?

La Selección Argentina va por su título 16 de Copa América para ser récord absoluto y convertirse en el más ganador en soledad. Jugará en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo domingo 14 de julio ante Uruguay o Colombia. Este duelo de semifinal se dará este miércoles 10 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte.