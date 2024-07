Sebastián Villa sorprendió con su nueva faceta como empresario: "Me he caído y me he levantado"

El último año de la carrera de Sebastián Villa fue de lo más agitado. El delantero colombiano se fue repentinamente de Boca Juniors, a pesar de tener contrato vigente, y fichó con un equipo de Bulgaria, en el que militó apenas por 11 partidos.

Para la sorpresa de todo el fútbol argentino, el atacante regresó al país, dónde vestirá los colores de Independiente Rivadavia en la reanudación de la Liga Profesional. A pesar de su situación judicial, el combinado mendocino le firmó un contrato por dos años.

Cabe recordar que Villa fue condenado a prisión condicional en Argentina durante el 2023 con una sentencia de 2 años y un mes por violencia de género contra su expareja. A pesar de ello, el Azul le dio otra oportunidad para volver al fútbol local.

A pocos días de su debut con Independiente Rivadavia, el jugador de Medellín volvió a ser noticia por una sorpresiva publicación en sus redes sociales. Villa reveló su faceta de empresario e invitó a sus seguidores en un supuesto negocio inmobiliario.

“Hace muchos años, cumplí mi deseo de entregarme al deporte y convertirme en futbolista profesional. A mis 28 años, ya estaba en clubes nacionales e internacionales. Y como en la vida, el deporte tiene sus altas y bajas. Me he caído, me he levantado y he celebrado. Y todo esto, me ayuda a tomar mejores decisiones“, comenzó el mensaje de Villa.

Y luego lanzó la propuesta: “Por eso, además del fútbol, decidí convertirme en empresario e invertir en varios proyectos inmobiliarios“ y realizar el pedido: “Hoy estamos terminando un proyecto en la ciudad de Medellín. Y estamos a punto de comenzar 2 más. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro grupo inversionista? No solo invertir en Colombia, sino también en Estados Unidos. Vamos a hacerlo juntos“.