Se termina la Copa América 2024 con un partidazo en el que se definirá al campeón del certamen entre Argentina y Colombia este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Con dos contextos inmejorables, ya que la Albiceleste llega como campeona defensora, más el título del Mundial 2022 y la Finalissima en sus espaldas, y el conjunto cafetero se encuentra con el invicto más largo de su historia al arrastrar 27 partidos seguidos sin derrotas.

Con esta paridad en los papeles, tanto Lionel Scaloni como Néstor Lorenzo se encuentran ultimando detalles para definir sus respectivas formaciones iniciales para afrontar la final. El entrenamiento final en los dos seleccionados se dio el pasado sábado y a las delegaciones solo les queda un descanso y una jornada de concentración hasta el duelo que se dará a las 20 horas de Miami (21 de Argentina y 19 de Colombia).

La Selección Argentina se alista para otra final

Teniendo en cuenta las prácticas que se dieron durante los preparativos para la final, no se descarta que la Selección Argentina cumpla con una inédita cuestión que no acontece desde hace un año y medio y no sucede a nivel oficial hace cinco años, ya que Scaloni no descarta repetir el equipo que le ganó a Canadá en las semifinales. De esta manera, se darían dos equipos idénticos de manera consecutiva por primera vez desde la final del Mundial de Qatar 2022 y el primer amistoso posterior al partido con Francia, en el encuentro con Panamá disputado en el Monumental en marzo del 2023.

Entonces, de no mediar giros de última hora, la formación sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. Sin embargo, con Lionel Scaloni como entrenador siempre hay que esperar hasta último momento, ya que puede sorprender a la hora de confirmar el once inicial.

Los posibles cambios sobre la hora en la Selección Argentina

En el entrenamiento del último sábado, el DT probó con Leandro Paredes en lugar de Enzo Fernández durante un lapso de la práctica, por lo que el volante de la Roma podría ganarse la titularidad en la final como mediocampista central.

Otra cuestión que restaría definirse en la del defensor central que acompañe a Cuti Romero. Lisandro Martínez fue titular durante toda la Copa América, pero Nicolás Otamendi podría colarse en su lugar debido al fuerte juego aéreo que posee Colombia en su idea táctica de juego. De todas formas, estas serían más especulaciones que posibilidades, ya que Licha se asentaría como el titular en la final.

El lateral derecho es otra duda, ya que si bien Gonzalo Montiel se perfila como inicialista, un golpe en su pierna durante un entrenamiento entresemana podría dejarlo en el banco de suplentes y Nahuel Molina ingresaría en el XI. Y por último, el puesto de centrodelantero, a pesar de los cuatro goles durante la Copa América, sería de Julián Álvarez por encima de Lautaro Martínez.

La posible formación de Colombia para la final de la Copa América

El equipo de Néstor Lorenzo no tendrá a una de sus figuras en este campeonato, ya que el lateral derecho Daniel Muñoz no estará disponible debido a la expulsión que recibió en las semifinales ante Uruguay. Richard Ríos, en cambio, estará presente a pesar de haber sufrido una molestia en dichas semis, por lo que el único cambio respecto al triunfo frente a los charrúas será obligado por sanción.

En el arco estará Camilo Vargas, la defensa será conformada por Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta y Johan Mojica, el mediocampo lo compartirán Richard Ríos, Jéfferson Lerma y James Rodríguez y el ataque lo formarán Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.