El DT no se quedó callado tras escuchar las palabras del delantero de Colombia, su próximo rival.

A lo largo de su carrera como entrenador, Gustavo Alfaro tuvo que convivir con la etiqueta de “defensivo” y su etapa en Costa Rica no es la excepción. Tras el histórico empate ante Brasil, Miguel Borja soltó un dardo sobre la forma de jugar de su próximo rival y, en conferencia de prensa, el DT no se quedó callado.

“Vimos el partido y lo analizamos. Se trató de una Costa Rica que solamente se intentó defender. Igual tuvo un rival muy fuerte enfrente que seguramente lo hizo someterse. Tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil“, soltó el 9 del combinado cafetero y de River.

Consultado por ello en conferencia de prensa, el ex-técnico de Boca contestó. “Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar”, somenzó diciendo el estratega.

“Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad y no con cantidad. No es cuestión de amontonar jugadores”, explicó Lechuga y agregó: “El otro día, Vinicius estaba doblado en la marca, pero es la manera que hay que marcarlo, porque en el uno a uno te mata. A Luis Díaz hay que marcarlo de una manera distinta. Y a James (Rodríguez), también. Son jugadores con una capacidad e impronta que se hacen valer”.

Luego, fiel a su estilo, comenzó con las citas: “Hemingway dijo un día que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar“.

“Es muy fácil tirar tiros con escopeta ajena, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con ocho Sub-23. Después pedir es muy fácil, a nosotros nos cuesta todo un sacrificio enorme. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender con orgullo lo que ellos están representando. Ese amor que tienen por la camiseta, ese sentimiento y compromiso”, enfatizó.

Y cerró: “Como decía Serrat, andamos con lo puesto. Yo, personalmente, con andar con lo puesto, me siento muy orgulloso. Obviamente nos gustaría ser Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Somos Costa Rica, humildemente”.

Cuándo se enfrentan Costa Rica y Colombia

El encuentro entre Colombia y Costa Rica se llevará a cabo este viernes 28 de junio a las 19 (hora de Argentina). Los equipos se verán las caras en el Estadio de la Universidad de Phoenix, ubicado en Arizona.