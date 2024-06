Recientemente se generó un gran revuelo, nuevamente por palabras vertidas por Kylian Mbappé, quien volvió a enaltecer la dificultad de la Eurocopa en comparación no solamente con la Copa América sino también con el Mundial. Esto, como no podía ser de otra manera, generó un fuerte malestar entre personalidades de esta parte del planeta.

En medio de ese panorama, quien apareció en escena para despacharse con una respuesta realmente contundente sobre esta situación generada por el atacante que continuará su carrera en otro peso pesado como Real Madrid fue el mismísimo Lionel Scaloni, director técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

En la conferencia de prensa previa al partido entre la Albiceleste y Chile por la segunda fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa América, Scaloni no tuvo pelos en la lengua y fue muy áspero a la hora de referirse a la mencionada comparación sugerida por el delantero surgido de las divisiones inferiores de Mónaco.

“Si juntamos los títulos del mundo de los sudamericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos”, comenzó disparando Scaloni, cuestionando de forma clara las palabras de Mbappé, que volvió a indicar que el fútbol europeo está muy por encima del de otras partes del globo terráqueo.

Kylian Mbappé, siempre polémico.

“Colombia también es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien, Paraguay pone en dificultad a todo el mundo, Chile cuando va a los Mundiales lo hace bien”, profundizó Scaloni, poniendo en un pedestal muy especial al fútbol sudamericano pese a las palabras del ariete.

“No porque sea Mbappé lo que él diga va a misa. Modric dijo lo contrario. Son opiniones y son respetables. Yo no me animaría a decir que estas selecciones no son de las mejores”, culminó el estratega de la Selección Argentina que debutó en la Copa América con un triunfo por 2-0 sobre Canadá.

Scaloni habló sobre el equipo que jugará ante Chile

“Veremos si hay dos, tres o ningún cambio. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile. Veremos si hacemos cambios. Tenemos una idea y en el entrenamiento terminaremos por decidir”.

El elogio al Cuti Romero

“Cuti Romero es joven y tiene que seguir mejorando. Aún tiene muchos partidos por jugar para tomarlo como un posible líder. Es evidente que es un gran jugador y es uno de los mejores centrales del mundo. Creemos que por juego ya es uno de los referentes y a nivel de experiencia, se lo va a ir dando los partidos y los años que esté con nosotros”.