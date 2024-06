La pregunta que cansó a Scaloni en la previa del Argentina vs. Chile: "No te la voy a responder"

Por el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, en el Estadio MetLife de Nueva Jersey la Selección Argentina se enfrenta con la Selección de Chile con el objetivo de lograr una victoria que le permita asegurarse la clasificación a los cuartos de final.

En el día previo a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al planteo inicial para enfrentar a los dirigidos por Ricardo Gareca, y a su vez, evitó responder una de las preguntas que le hicieron.

La misma, fue relacionada al estado del campo de juego del MetLife, que no está en las mejores condiciones, y esto ya generó su enojo en la primera fecha. “Perdoname, no te la voy a responder, con todo respeto”, dijo de manera tajante, y ante cada repregunta del periodista, solo hacía señas.

Cabe destacar que antes de esta consulta, ya le habían preguntado sobre su opinión por el estado del césped de la cancha, y confesó que aún no lo había visto: “No vi la cancha todavía, pero ya está, ya dije lo que tenía que decir y creo que es tiempo pasado”, comenzó explicando.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

Y agregó al respecto sobre el estado del césped, afirmando que es el mismo para los dos equipos: “Ahora hay que adaptarse a lo que hay, no tengo mucho más que decir porque no quiero tampoco incidir en ese aspecto, porque es igual para todos y ya está. Todavía no lo vi”.

Scaloni habló sobre el equipo que jugará ante Chile

Sin dar nombres propios, el entrenador argentino dio a entender que podrían haber variantes para enfrentar al seleccionado chileno: “Veremos si hay dos, tres o ningún cambio. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Vamos a poner el equipo que mejor se adapte a Chile. Veremos si hacemos cambios. Tenemos una idea y en el entrenamiento terminaremos por decidir”, soltó.

El elogio al Cuti Romero

“Cuti Romero es joven y tiene que seguir mejorando. Aún tiene muchos partidos por jugar para tomarlo como un posible líder. Es evidente que es un gran jugador y es uno de los mejores centrales del mundo. Creemos que por juego ya es uno de los referentes y a nivel de experiencia, se lo va a ir dando los partidos y los años que esté con nosotros”, comentó en referencia al nivel que viene mostrando el defensor central.

La advertencia a sus jugadores

Teniendo en cuenta la rivalidad que hay con el combinado chileno en los últimos años, el entrenador le dejó un contundente mensaje a sus dirigidos: “Es un partido de fútbol, parece que a lo mejor lo ponemos demasiado en alerta roja. Es un partido que hemos jugado muchos de esta característica y no creo que sea diferente a otro. Jugamos como tenemos que jugar, los jugadores saben que hay un límite que no se puede pasar y sabemos que no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica. Eso no quita que si pasa como en el partido contra Holanda lo tenemos que afrontar”.