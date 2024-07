La sorprendente reacción de los hinchas brasileños a los penales atajados por Dibu Martínez: "Me encantaría tenerlo"

La clasificación de la Selección Argentina a la semifinal de la Copa América se debe en gran parte a su arquero, Emiliano Martínez, debido a que no solo fue decisivo en los 90 minutos, con una gran atajada en el primer tiempo, sino que también agigantó su figura en la tanda de penales, donde contuvo los dos primeros.

Siguiendo este encuentro de la Albiceleste, los hinchas de la Selección de Brasil fueron comentando el desempeño del Dibu, y se mostraron sorprendidos por su rendimiento en esta definición desde el punto de penal, afirmando que es un arquero decisivo y que les gustaría tenerlo en su equipo.

Out of Context Brasileirao fue el usuario en Twitter que posteó el penal que Martínez le atajó a Minda, donde volvió a hacer un particular baile y comentó: “Este portero argentino es el diablo en persona”, mientras que en los comentarios otros usuarios aprovecharon para elogiarlo, comparándolo con el rendimiento de su arquero, Alisson Becker.

“Brasil no tiene un portero decisivo”, “El animal es bueno, ya ves”, “Gigante”, “Mucho se habla de un jugador de club, pero Dibu es todo lo contrario, es jugador de selección”, “El tipo es una personalidad realmente genial”, fueron algunos de los comentarios de los brasileños respecto al Dibu.

Dibu Martínez tapó dos penales en la tanda ante Ecuador. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

A lo largo de esta Copa América, el arquero que se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra fue una de las figuras de la Selección Argentina, ya que con grandes atajadas mantuvo en partido a su equipo cuando más sufría, y tal es así, que solamente recibió un gol en cuatro encuentros.

Como si fuera poco, no solo ha sido importante en los 90 minutos reglamentarios, sino que también en la tanda de penales contra Ecuador, debido a que luego del penal fallado por Messi, atajó dos dos primeros remates que le ejecutaron, y se lo dedicó a sus compañeros, en una clara muestra de apoyo.

El récord que logró Dibu Martínez en la Selección Argentina

Gracias a los dos penales atajados contra Ecuador, el Dibu llegó a los 8 penales atajados en tandas, y empató a Sergio Goycoechea como el arquero con más penales tapados en la historia de la Selección en definiciones.

Los números del Dibu Martínez en los penales con la Selección Argentina

Desde su debut con la Albiceleste, el arquero argentino formó parte de 4 definiciones desde el punto de penal, y tiene un 100% de efectividad, ya que ganó todas. Además, en cada tanda por lo menos atajó un remate.

En total, al Dibu le remataron 20 veces desde el punto de penal, y la efectividad es muy alta, ya que 10 fueron goles, 7 atajó y tres fueron desviados. Es decir, el 50% de los penales que le ejecutaron no terminaron en gol.