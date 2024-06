Este jueves 20 de junio quedará formalmente inaugurada la Copa América 2024 con el partido que la Selección Argentina, defensora del título conquistado en 2021, disputará ante Canadá en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, desde las 21.00.

El inicio de la competencia servirá también de introducción a una serie de cambios reglamentarios que comenzarán a regir a partir de entonces y que es importante conocer al detalle, ligados a la utilización del VAR, el cambio extra por conmoción cerebral, las sanciones, el sistema de desempates y las prórrogas y definiciones por penales.

El sistema de detección de offside semiautomático

Como ya sucede en la Eurocopa y como se pudo ver también en el Mundial de Qatar, la edición 2024 de la Copa América recurrirá al sistema semiautomático de detección de la posición fuera de juego, lo que favorecerá a la velocidad con que los árbitros podrán chequear aquellas jugadas que terminaron en gol para determinar si el mismo fue o no válido. En contrapartida, no se recurrirá a ninguna tecnología especial en la línea de gol.

El venezolano Jesús Valenzuela arbitrará el partido inaugural entre Argentina y Canadá.

Las manos en el área

Algunas de las variantes más novedosas que presentará el reglamento en la Copa América están ligadas a las manos dentro del área, en una clara intención de minimizar los castigos. En un remate directo al arco, aquella mano que no sea deliberada ni antideportiva ya no se castigará con tarjeta amarilla. Y si la misma evita el gol, no habrá expulsión sino amonestación.

El cambio extra

Más allá de los cinco cambios permitidos y las tres ventanas estipuladas cuando los mismos se producen durante el juego, se reglamentó una sustitución extra para el caso especial de sufrir un futbolista conmoción cerebral. Esto deberá ser avalado por el médico oficial del partido. Un detalle curioso es que si un equipo utiliza esa modificación extra por conmoción arbitral, inmediatamente quedará habilitado el otro a hacer también una sustitución más.

Sistema de suspensiones

Por reglamento general está estipulado un partido de sanción para aquellos futbolistas que acumulen dos tarjetas amarillas. Si bien las mismas se borran al término de la fase de grupos, aquel que reciba la segunda en el último partido de la misma (tercera fecha), deberá cumplir con la sanción en el encuentro de cuartos de final.

Desempate ante igualdad de puntos

La igualdad de puntos al término de la fase de grupos se desempatará a través de una serie de condiciones de orden jerárquico, siendo la diferencia de goles el primer elemento a tomar en cuenta. Si también existiera paridad en ese aspecto contará la cantidad de goles a favor, luego el resultado en el partido directo entre los equipos igualados, en cuarta instancia el menor número de tarjetas rojas, luego el menor número de tarjetas amarillas y solo si continuara la igualdad en todos los aspectos anteriores se procederá a un sorteo.

Desempate en partido

Una vez finalizada la fase de grupos, los partidos de eliminación directa no tendrán alargue a excepción de la final. Tanto los cuartos de final como las semifinales y el encuentro por el tercer puesto se decidirán en los penales en caso de finalizar igualados al término de los 90 minutos de juego reglamentarios más la adición. El encuentro por el título sí contempla un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos extra de 15, previo a la definición desde el punto de penal en caso de persistir la igualdad.

Árbitro confirmado para el partido inaugural

El encargado de estrenar las nuevas reglamentaciones que se introducen a la Copa América 2024 será el venezolano Jesús Valenzuela, designado por CONMEBOL como árbitro principal para el partido inaugural entre Argentina y Canadá.

Sus compatriotas Jorge Urrego y Lubin Torrealba serán los jueces de línea, mientras que los salvadoreños Iván Barton y David Morán serán cuarto y quinto árbitro respectivamente. El responsable principal del VAR será el uruguayo Leodán González y su compatriota Richard Trinidad se desempeñará como AVAR.