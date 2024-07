Viene de celebrar con la Scaloneta en los Estados Unidos, pero no sabe en dónde va a seguir su carrera.

El presente y futuro de un campeón con la Selección Argentina de la Copa América de los Estados Unidos es totalmente incierto. Es que desde el 30 de junio -es decir entre el partido con Perú y el duelo con Ecuador por los Cuartos de Final- quedó con el pase en su poder y todavía no resolvió en dónde continuará su carrera.

Se trata de Guido Rodríguez, quien buscó desligarse del Real Betis frente al interés que le había presentado Xavi Hernández en función de incluirlo en su esquema para la temporada 2024/2025 que encararía con el FC Barcelona. No obstante, a pesar de ser confirmado en su cargo en una conferencia de prensa encabezada por el presidente blaugrana Joan Laporta, Xavi, a los días, fue removido de su labor.

Y en su lugar asumió Hansi Flick, quien le bajó el pulgar a la incorporación del ex River. Por lo que desde ese entonces (que fue un poco antes del comienzo de la Copa América) el mediocampista supo que se quedaría sin el pan y sin la torta, porque no solo que al conjunto andaluz no le gustó nada su proceder, sino que, además, ya avisó que decidió mira hacia adelante sin él.

Así de claro lo hizo saber Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, en conferencia de prensa: “Se viene hablando mucho de que mantenemos conversaciones abiertas con Guido. Con él hay una relación magnífica, de respeto por ambas partes. Guido lo ha dado todo, ha sido un ejemplo. Pero a día de hoy está sin equipo y en nuestra planificación más inmediata no contemplamos incorporar a un mediocentro a nuestra entidad”.

Guido Rodríguez no quiso renovar su contrato con el Real Betis y ahora no tiene club.

Por lo tanto, por el momento, Guido Rodríguez, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, no tiene club. Cabe mencionar que para incorporarse a un equipo de España, Francia o Inglaterra, tiene tiempo hasta el 30 de agosto, mientras que para uno de Italia tendrá 24 horas más. En tanto que para la Bundesliga, el margen es hasta el 2 de septiembre.

La carrera de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez inició su camino como futbolista profesional en 2014 con la camiseta de River. Luego, en 2016 pasó a préstamo a Defensa y Justicia y seis meses después fue transferido a Tijuana de México. Más tarde, entre el 2017 y el 2019 lució los colores de las Águilas del América hasta que en 2020 pegó el salto a Europa para jugar en el Real Betis.