Quién es el árbitro de Argentina vs. Ecuador la Copa América 2024

La Selección Argentina y Ecuador juegan por los cuartos de final de la Copa América 2024 y el árbitro es el uruguayo Andrés Matonte.

Curiosamente, es la segunda vez que este juez dirige a la Albiceleste en este certamen, ya que viene de hacerlo en el triunfo 1-0 ante Chile por la segunda fecha de la fase de grupos. En aquel partido hubo varias quejas de un lado y de otro por su desempeño en el campo de juego. Aún así, fue el designado por Conmebol.

En el duelo ante la Roja, Matonte fue cuestionado por haber dado demasiada continuidad en el juego, omitiendo varias infracciones para ambos equipos. Además, los dirigidos por Ricardo Gareca reclamaron un penal de Cuti Romero y una roja para Rodrigo De Paul.

Ésta es su primera Copa América y antes dirigió cuatro partidos de Eliminatorias Sudamericanas, aunque nunca a la Selección Argentina. Una sola vez a Ecuador, contra Paraguay.

En certámenes de clubes, arbitró en la final de la Copa Sudamericana 2021 entre Athletico Paranaense y RB Bragantino, y la Recopa Sudamericana de 2022, entre Flamengo e Independiente del Valle.

Leodán González, al VAR

En el VAR están los uruguayos Leodán González, Richard Trinidad y Christian Ferreira.

González fue VAR en el recordado Argentina vs. Brasil por la semifinal de la Copa América 2019, donde hubo dos posibles penales no sancionados a favor de la Albiceleste.

En esa oportunidad, no vio un topetazo de Arthur a Nicolás Otamendi ni otra infracción sin pelota de Dani Alves a Sergio Agüero. Tiempo después, Roddy Zambrano, el juez de campo, soltó: “El VAR no me llamó. Si yo veía esa jugada, lógico que cobraba penal“.