Sumergido en una crisis deportiva, que tuvo como consecuencia un mal inicio en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, para revertir esta situación, la Selección de Brasil decidió contratar a un entrenador de experiencia, como lo es Dorival Júnior.

El DT de 62 años, cuenta con una historia particular, ya que tiene más de 20 años de carrera como entrenador. Comenzando en el ascenso de su país natal, Dorival Júnior fue creciendo hasta llegar a los equipos más importantes de Brasil, tales como Flamengo, Palmeiras, Santos o San Pablo.

Además, en su extensa trayectoria se hizo público un problema con sus dirigidos, y el mismo fue ni más ni menos que con una figura de renombre como lo es Neymar Jr, en el momento en el que el futbolista recién daba su primeros pasos en Santos en la temporada 2010, con solo 18 años.

La pelea de Dorival Júnior con Neymar

Dorival Júnior con Neymar en Santos. (Foto: IMAGO / Fotoarena).

En 2010, Neymar ya asomaba como una de las grandes promesas del fútbol brasileño, y en esa temporada tuvo un fuerte cruce con Dorival Júnior en un partido en el que Santos se enfrentó a Goianiense. Allí, el Peixe tuvo un penal a su favor, y Ney quiso ejecutarlo, pero el entrenador decidió que lo remate Edu, generando así el enojo del futbolista, que en medio del campo comenzó a insultarlo.

Debido a esta situación, el DT decidió separar a Neymar del plantel profesional y le aplicó una suspensión de dos partidos sin jugar. Esto llamó la atención en la dirigencia del club, y como consecuencia al poco tiempo decidió finalizar el vínculo de Júnior e ir en búsqueda de otro entrenador.

“Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos y con Neymar ya han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo posible por ayudarlo. Va a ser un tiempo necesario para una recuperación de él en todos los aspectos. Va a ser muy bueno y tomo esta decisión consciente, por la gravedad de los hechos”, comentó con respectó a la sanción.

A pesar de todo esto, una vez consumada su salida, Dorival habló sobre esta situación, afirmando que no fue como lo contaron los medios brasileños: “Se arregló rápido, es una persona con la que se puede hablar. Yo me fui porque no me gustó la reacción de la directiva, no por Neymar”.

Además, en su primera conferencia de prensa como entrenador de Brasil, volvió a tocar esta situación, dando a entender que quedó en el pasado: “No tengo ningún problema con Ney. La magnitud que tomó esa situación fue desproporcionada. Después de ese partido ya estábamos hablando. Cada vez que nos encontramos fue una situación positiva. El fútbol es muy dinámico y el cielo y el infierno están a un paso de distancia”.

La dura enfermedad que atravesó Dorival Júnior

Dorival Júnior, el actual entrenador de Brasil. (Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire).

En 2019, cuando se encontraba sin trabajo, fue diagnosticado con cáncer de próstata. Tan solo un mes después de este diagnóstico, se sometió a una operación para extirpar la enfermedad que salió de la mejor manera, por lo que ni siquiera tuvo que requerir de quimioterapia.

“Estoy sinceramente emocionado después de todo lo que viví, de todo lo que pasé. Y especialmente en los últimos seis o siete años, superando dos momentos de muchas dificultades dentro de mi hogar, de mi familia. Esto me fortaleció todavía más y pude reconsiderar aspectos de mi carrera”, dijo al respecto de esta situación en su presentación en Brasil.

La extensa carrera como entrenador de Dorival Júnior

Dorival Júnior ganó la Copa Libertadores con Flamengo en 2022. (Foto: IMAGO / Fotoarena).

Luego de retirarse en 1996, Dorival Júnior comenzó su carrera como entrenador en el 2002 como interino del Ferroviária. Su primera experiencia como cabeza de grupo, fue tan solo un año después, en 2003, cuando asumió en Figueirense FC. Además, a lo largo de su larga trayectoria, dirigió a varios de los equipos más importantes de Brasil: Cruzeiro, Vasco da Gama, Santos, Atlético Mineiro, Inter de Porto Alegre, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, San Pablo y Athletico Paranaense.

Su mejor paso se dio en el 2022, cuando dirigió al Fla, ya que ahí se consagró campeón de la Copa Conmebol Libertadores de ese año. La particularidad de esto es que asumió para los octavos de final, y cosechó el 100% de los puntos en este certamen, al ganar los 7 encuentros que disputó (1-0 y 7-1 a Deportes Tolima, 2-0 y 1-0 a Corinthians, 4-0 y 2-1 a Vélez, y 1-0 a Athletico Paranaense).

Los títulos que ganó Dorival Junior como entrenador