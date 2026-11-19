Previo al viaje a Barranquilla, hinchas del Galo tuvieron una charla con los jugadores.

En la jornada del pasado miércoles, Atlético Mineiro, rival de Boca en la final de la Copa Conmebol Sudamericana, viajó rumbo a Barranquilla para concentrarse de cara al encuentro del sábado y realizar allí los últimos entrenamientos para ultimar detalles en el equipo titular.

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Previo a que el plantel se suba al avión que viajó desde Belo Horizonte, hinchas del ‘Galo’ se acercaron al aeropuerto, y allí hubo un clima caliente, debido a que uno de ellos tuvo un cara a cara con Éverson, el arquero y capitán del elenco comandado por Eduardo Domínguez.

Dentro de esta charla, el hincha le aseguró al golero que Atlético Mineiro no puede volver a perder una final, ya que cayó en las últimas cuatro que disputó, incluyendo allí la final de la Copa Libertadores 2024 a manos de Botafogo y la Copa Sudamericana 2025, contra Lanús.

“El Galo ha perdido cuatro finales; cuatro finales que los muchachos terminaron perdiendo. El Galo no puede perder la quinta. Se van a enfrentar a Paredes, que marcó un gol en la final y otro en la semifinal, y lo celebró como si fuera una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido. Si los jugadores se comportan como Cenicientas, el equipo no va a ganar”, inició el hincha.

“Hay gente que está gastando 15 mil —y no reciben nada a cambio del club—, así que nosotros, que estamos poniendo el dinero, exigimos esto: por el honor del escudo, que salgan a jugar como hombres. No vamos allá para perder; vamos para ganar. Eso es lo que le pedimos al equipo. Porque, hablando en serio, si juegan como Cenicientas, estamos muy mal; y si es así, aquí también los vamos a recibir como se merecen. Jueguen como hombres, hermano“, cerró.

🔥 O embarque do Atlético rumo a Barranquilla, na Colômbia, foi marcado por um momento de forte emoção e cobrança da torcida alvinegra. Antes da viagem para a final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, neste sábado (21), um atleticano conversou diretamente com o goleiro… pic.twitter.com/2mgaJ20uyw — CANAL BICA GALO (@canalbicagalo) November 18, 2026

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La posible formación de Atlético Mineiro para enfrentar a Boca

Sin el expulsado Alan Franco, el ‘Galo’ saldría a la cancha con: Everson; Natanael, Leo Duarte, Vitao, Renán Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Mateo Cassierra.

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