El Xeneize quiere cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y decenas de miles de hinchas viajaron para acompañar al equipo.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el escenario de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro este sábado en Barranquilla. El Xeneize ya conquistó la Tabla Anual y ahora quiere sumar otra estrella.

El club de la Ribera lleva 18 años sin sumar trofeos internacionales y el plantel de Rodolfo Arruabarrena tiene la misión de cortar con esta racha. Del otro lado, los de Eduardo Domínguez vienen de perder la final de la Libertadores 2024 y la de la Sudamericana 2025, por lo que también buscará dar vuelta la historia.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial Gemini que realice una predicción del resultado de Boca vs. Atlético Mineiro basándose en las estadísticas, las probabilidades y las actualidades de ambos equipos de cara a este partido.

En esta oportunidad, Gemini predijo que Boca será el ganador del compromiso y que lo haría en los 90 minutos, nuevamente con un gol agónico de Enner Valencia tal como ocurrió en la definición de la Tabla Anual.

Enner Valencia, el de los goles importantes en Boca.

La IA predijo Boca vs. Atlético Mineiro

Minuto 18 | 0-1 a favor de Atlético Mineiro (Bernard) Mineiro aprovecha su dinámica inicial. Tras una triangulación en el mediocampo, Gustavo Scarpa lanza un pase profundo a la espalda de Lautaro Di Lollo. Bernard traza una diagonal rápida desde la izquierda, anticipa la salida de Álvaro Montero y define con un toque suave al primer palo.

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Minuto 62 | 1-1 Empate de Boca Juniors (Miguel Merentiel) Boca empareja el mediocampo con el despliegue de Santiago Ascacíbar y la distribución de Leandro Paredes. El empate llega de una jugada clásica: Lautaro Blanco desborda por la izquierda superando a Natanael y saca un centro tenso al corazón del área. Miguel Merentiel le gana la posición a Lyanco y conecta un derechazo de primera que vence al arquero Éverson.

Minuto 85 | 2-1 Gol del Campeonato para Boca (Enner Valencia) Cerca del final, el desgaste del mediocampo brasileño deja espacios. Sebastián Villa rompe líneas en velocidad y asiste al centro del área. Enner Valencia, haciendo pesar su jerarquía ofensiva, se eleva entre los centrales Ruan Tressoldi y Léo Duarte para conectar un cabezazo letal que sella la consagración de Boca sin necesidad de ir al alargue.

Datos clave

Boca Juniors ganará 2-1 la final ante Atlético Mineiro, según predijo la IA Gemini.

ganará 2-1 la final ante Atlético Mineiro, según predijo la IA Gemini. Enner Valencia anotará el gol del título a los 85 minutos de cabeza.

anotará el gol del título a los 85 minutos de cabeza. 18 años sin títulos internacionales es la racha que el Xeneize buscará cortar.