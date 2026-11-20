Eduardo Domínguez recibió una pésima noticia en la previa del encuentro y no contará con la estrella del equipo.

Cada vez falta menos para que Boca se enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026 y así definir al nuevo campeón. En ese sentido, se ultiman detalles en ambos bandos y es por eso que Eduardo Domínguez recibió una pésima noticia. Esto se debe a que Reiner Jesus es baja y no podrá estar en el partido estelar de la competición.

Vale resaltar que el partido será este sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado geográficamente en la reconocida ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí, con los uruguayos Andrés Matonte como árbitro principal y Antonio García como VAR, llegará la hora de la verdad.

Reinier Jesus, figura de Atlético Mineiro, en el arribo a Barranquilla. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Reiner no juega contra Boca. A pesar del esfuerzo de querer estar en la final, el crack de Atlético Mineiro no se recuperó de la lesión muscular que sufrió el pasado 29 de octubre en la derrota ante Cruzeiro y es por eso que quedó descartado este viernes, cuando no pudo entrenar a la par de sus compañeros.

Un dato importante a tener en cuenta es que es la figura del equipo. El delantero surgido de Flamengo jugó en Real Madrid, que lo compró por 30 millones de euros a los 17 años. Tras no poder asentarse, pasó por Borussia Dortmund, Girona y Frosinone en Europa, hasta que regresó a su país para vestir la camiseta del elenco de Belo Horizonte.

Reiner Jesus, en su presentación en Real Madrid.

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Por otro lado, hay que resaltar que Alan Franco tampoco jugará la final de la Copa Sudamericana. El mediocampista es fundamental en el equipo de Eduardo Domínguez pero su ausencia se debe a que fue expulsado en la revancha de la semifinal, por haber recibido doble amarilla en el cotejo ante Montevideo City Torque que significó la clasificación a esta instancia.

Alan Franco, futbolista de Atlético Mineiro. (Getty Images)

La posible formación de Atlético Mineiro vs. Boca

Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Borbas o Casierra.