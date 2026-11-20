El ex mediocampista aseguró que hinchará por el Xeneize, aunque afirmó que no será una revancha por lo ocurrido en 2021.

En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca se enfrenta a Atlético Mineiro de Brasil en búsqueda de ganar este certamen por tercera vez en su historia y cortar así una racha de 18 años sin títulos a nivel internacional.

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Previo a este partido, Diego ‘Pulpo’ González, ex jugador del Xeneize, habló en una entrevista con Olé, en donde se refirió a la última vez que estos dos equipos se cruzaron, que terminó con un encontronazo entre los futbolistas en el vestuario, y miembros de la delegación argentina tuvieron que declarar ante la justicia.

“No es una revancha porque siempre pienso que las revanchas las tenés que tener automáticamente, a más tardar al torneo siguiente. Lo que sí, quizás, para aquellos que estuvimos en aquel partido, en el que nos robaron la clasificación y los goles, sí vamos a estar haciendo fuerza para ganar por goleada”, inició sobre este encuentro.

Siguiendo por la misma línea, agregó el ex volante: “Voy a estar haciendo muchísima fuerza para que Boca salga campeón, es lo que queremos todos los bosteros. Además, me daría una alegría ver a Mineiro como merecía estar en aquella serie de 2021”.

¿UNA REVANCHA? "NOS ROBARON EN 2021, VAMOS A ESTAR HACIENDO FUERZA" 🔊



El Pulpo González habló con Olé en la previa a la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.



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La recordada serie entre Boca y Atlético Mineiro en 2021

Por los octavos de final de la Copa Libertadores de aquel año, el Xeneize quedó eliminado con polémica a manos del elenco brasileño, al igualar 0 a 0 en los 180 minutos reglamentarios y perder 3 a 1 en la posterior definición desde el punto de penal.

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En el partido de ida, justamente al ‘Pulpo’ González le anularon un gol que ponía el partido 1 a 0, luego de que el VAR revisara una presunta infracción por parte del volante cuando disputó la pelota con un defensor rival en el borde del área chica.

Ya en la revancha, nuevamente le anularon un gol al Xeneize, esta vez al ‘Chelo’ Weigandt por un offside mínimo de González. En la tanda de penales, Everson fue figura al atajar dos penales, Izquierdoz erró su remate y el mismo arquero marcó el quinto para sentenciar la historia.

Luego de la derrota, los jugadores de Boca se cruzaron con los de Mineiro camino a los vestuarios y allí la situación fue candente debido a que tuvo que intervenir la policía y ocho miembros del plantel argentino tuvieron que declarar en una comisaría.