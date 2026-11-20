El entrenador argentino de Atlético Mineiro se refirió a la gran cantidad de hinchas del Xeneize que arribaron a Barranquilla.

Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 y así definir al nuevo campeón. En ese sentido, se ultiman detalles en ambos bandos y es por eso que Eduardo Domínguez asistió a la conferencia de prensa protocolar del día previo al partido que diagrama la Conmebol con los protagonistas.

En medio de ese contexto, se refirió a la gran movilización del Xeneize. “Sabemos que habrá más hinchas de Boca Juniors porque Colombia es de Boca“, sentenció el entrenador en primera instancia. Sin embargo, hizo una aclaración y soltó: “La parte neutral va a ser del rival, pero en la cancha son 11 contra 11. Es una final y va a ser muy pareja“.

"SABEMOS QUE VA A HABER MÁS HINCHAS DE BOCA PORQUE COLOMBIA ES DE BOCA. LA HISTORIA QUE HIZO MI SUEGRO (CARLOS BIANCHI) EN EL CLUB ACÁ REBOTÓ MUCHO"



EDUARDO DOMÍNGUEZ, DT DE ATL. MINEIRO



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A continuación, analizó a su contrincante. “Boca es un equipo muy ordenado, muy agresivo. Con los 3 medios y gente rápida arriba“, reveló sobre lo estudiado. En contraparte, manifestó: “Atlético tiene mucho talento, con todas las piezas y conectados en lo que tenemos que hacer, es muy difícil competirnos. Este equipo le compite a todos“.

Leandro Paredes se lleva las luces y Domínguez lo sabe. “La importancia no es tanto en la construcción, sino a la hora de hacer un lanzamiento para que los delanteros definan“, aseguró el director técnico. Luego, agregó: “Ahí es el momento de una marca fuerte. Sabemos de la importancia que tiene para su equipo, pero tenemos jugadores para controlarlo“.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors.

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En cuanto a lo propio, el entrenador de Atlético Mineiro expresó: “Sabemos que llegamos con jugadores lastimados. Un grupo completo sería ideal, pero eso no va a suceder“. En ese sentido, también sostuvo: “Vamos a esperar al entrenamiento de hoy y mañana vamos a decidir quién está al 100% para disputar este encuentro tan importante“.

A su vez, fue claro y aclaró: “Llegamos bien preparados“. Por otro lado, habló de Boca y siguió: “Sabemos que jugamos contra un equipo argentino, sé cómo se preparan para jugar contra un brasileño“. Además, se tomó el tiempo de nombrar al Vasco y declaró: “Coincido con Arruabarrena, se juega siendo inteligentes dentro del campo de juego“.

Los futbolistas de Atlético Mineiro. (Getty Images)

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Por último, se refirió al clima cálido de Barranquilla. “Si afecta, es para los dos. El clima es muy caliente, pesado“, reveló Domínguez sin titubear. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el argentino amplió: “En Brasil se juega en un clima parecido y podemos estar un poquito más acostumbrados. Pero es una final, eso queda afuera“.