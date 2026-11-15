Eduardo Domínguez palpitó la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro: “Es normal que Boca sea el favorito”

El entrenador argentino acumula 7 partidos sin ganar entre todas las competiciones, antes de enfrentar al Xeneize.

Cada vez falta menos para la final de la Copa Sudamericana 2026 que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí se enfrentarán Boca ante Atlético Mineiro para definir al nuevo campeón. En ese sentido, Eduardo Domínguez rompió el silencio.

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Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Getty Images)

Cabe recordar que, mientras el Xeneize goleó 3-0 a Banfield y clasificó a la final de la Copa Argentina, este sábado el Galo igualó 0-0 con Mirassol. El compromiso correspondiente a la fecha 34 del Brasileirao, solo significó extender la racha adversa que atraviesa el elenco de Belo Horizonte, que ya acumula 7 partidos sin conocer la victoria.

Lo cierto es que fue sincero. “Es normal que Boca sea considerado el favorito“, sentenció Eduardo con vistas hacia la inminente final de la Copa Sudamericana 2026. “Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores“, manifestó pocos segundos más tarde el entrenador de Atlético Mineiro.

Boca, Campeón de Liga por ganar la Tabla Anual 2026. (Getty Images)

No conforme con esa fuerte declaración, continuó con elogios hacia su contrincante. “Su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes“, soltó Domínguez ante el micrófono. Eso sí, también aclaró: “Pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo“.

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Por otro lado, se refirió a lo que afrontan ambos equipos. “Hay una gran diferencia, la competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa“, aseguró en primera instancia. Luego, el director técnico agregó: “Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52“.

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Getty Images)

A su vez, hizo un breve repaso de la temporada de Atlético Mineiro bajo su gestión. “Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso“, expresó Eduardo sin titubear. Además, a modo de confesión, tiró: “Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien“.

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Por último, cerró: “Es una final. Es diferente a todo lo demás“. Y a continuación, culminó: “Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes“.

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro. (Getty Images)

Los últimos siete partidos de Atlético Mineiro

City Torque 2 – Atlético Minerio 0 – Semifinal vuelta Copa Sudamericana

Flamengo 3 vs. Atlético Mineiro 2 – Brasilerao

Atlético Mineiro 0 vs. Cruzeiro 1 – Brasileirao

Gremio 2 vs. Atlético Mineiro 0 – Semifinal ida de la Copa de Brasil

Botafogo 1 vs. Atlético Mineiro 0 – Brasileirao

Atlético Mineiro 1 vs. Gremio 1 – Semifinal vuelta de la Copa de Brasil

Mirassol 0 vs. Atlético Minerio 0 – Brasileirao