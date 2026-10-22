La mala racha de Atlético Mineiro en finales que ilusiona a Boca en la Copa Sudamericana

Tras perder 2 a 0 en la revancha disputada en Uruguay ante Montevideo City Torque, Atlético Mineiro se quedó con el global por 3 a 2 y de esta manera clasificó a la final de la Copa Conmebol Sudamericana, en la que se enfrentará a Boca en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

De cara a este partido, en el que buscará romper una racha de 18 años sin poder ganar un título a nivel internacional, hay un dato que ilusiona a los hinchas del elenco de la Ribera con poder cortar con esta sequía, que comenzó en 2008 tras ganar la Recopa Sudamericana.

Es que, Atlético Mineiro llega a este encuentro con una racha negativa en finales, debido a que perdió las últimas dos veces que llegó al duelo definitorio. La primera de estas caídas fue en 2024, cuando fue derrotado ante Botafogo por 3 a 1 en el Monumental por la Copa Conmebol Libertadores.

La segunda se dio el año pasado en Paraguay. Luego de igualar sin goles con Lanús en los 120 minutos reglamentarios, el Galo cayó en la definición por penales con el Granate, por lo que por segundo año consecutivo quedó a las puertas de quedarse con un nuevo trofeo internacional.

Así las cosas, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Boca intentará que Atlético Mineiro siga con esta mala racha en las finales y así romper con su sequía de 18 años sin conseguir títulos a nivel internacional, y de más de tres años sin lograr un torneo en general.

El historial entre argentinos y brasileños en finales de Copa Sudamericana

A lo largo de la historia, equipos de Argentina y Brasil se enfrentaron en siete oportunidades en una final de la Copa Sudamericana. El historial es claramente favorable para las instituciones argentinas, debido a que levantaron el trofeo en cinco oportunidades y además, se quedaron con los últimos cuatro enfrentamientos.

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Copa Sudamericana 2008 – Internacional de Porto Alegre 2 vs. Estudiantes 1

Copa Sudamericana 2010 – Independiente 3 (5) vs. Goias 3 (3)

Copa Sudamericana 2012 – Sao Paulo 2 vs. Tigre 0

Copa Sudamericana 2013 – Lanús 3 vs. Ponte Preta 1

Copa Sudamericana 2017 – Independiente 3 vs. Flamengo 2

Copa Sudamericana 2024 – Racing 3 vs. Cruzeiro 1

Copa Sudamericana 2025 – Lanús 0 (5) vs. Atlético Mineiro 0 (4)

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